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Tarımsal üretimin yoğun olduğu beldelerde yaşanan taşkınların ardından yetkililerin sahada detaylı inceleme başlatması planlanıyor. Üreticilerin ekonomik kaybını netleştirmek amacıyla yapılacak hasar tespit çalışmaları sonucunda, tarım arazilerindeki tahribatın kesin boyutu ortaya çıkacak.

Özellikle Edikli, Orhanlı ve Yeşilgölcük beldelerinde etkisini artıran sel suları, ekili tarım arazilerinde hasara yol açtı. Taşkınlar nedeniyle bölgedeki birçok tarlanın sular altında kaldığı bildirildi.

Niğde genelinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, günlük yaşamı ve tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. DHA'nın aktardığına göre, yağışın sele dönüşmesiyle bazı bölgelerde ciddi su taşkınları yaşandı.

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