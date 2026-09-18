Niğde genelinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, günlük yaşamı ve tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. DHA'nın aktardığına göre, yağışın sele dönüşmesiyle bazı bölgelerde ciddi su taşkınları yaşandı.
Özellikle Edikli, Orhanlı ve Yeşilgölcük beldelerinde etkisini artıran sel suları, ekili tarım arazilerinde hasara yol açtı. Taşkınlar nedeniyle bölgedeki birçok tarlanın sular altında kaldığı bildirildi.
HASAR TESPİTİ NASIL YAPILACAK?
Tarımsal üretimin yoğun olduğu beldelerde yaşanan taşkınların ardından yetkililerin sahada detaylı inceleme başlatması planlanıyor. Üreticilerin ekonomik kaybını netleştirmek amacıyla yapılacak hasar tespit çalışmaları sonucunda, tarım arazilerindeki tahribatın kesin boyutu ortaya çıkacak.