Alanya’da jandarma ekiplerinin trafik denetiminde durdurduğu motosiklet sürücüsünün 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi. 17 Eylül’de Kestel Mahallesi Sahil Caddesi’nde gerçekleştirilen denetim sırasında sürücünün alkol şişesiyle motosiklet kullandığının görülmesi üzerine yapılan ölçümde yasal sınırın çok üzerinde alkol belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanma ve kaynakta belirtilen diğer trafik kuralı ihlalleri nedeniyle toplam 107 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

MOTOSİKLETLER İÇİN YASAL SINIR 0,20 PROMİL

Karayolları Trafik Kanunu’nun 48’inci maddesi kapsamında hususi otomobiller için 0,50 promilin, hususi otomobil dışındaki araçlarda ise 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması yasak. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın 2026 Trafik Ceza Rehberi de motosikletlerin dahil olduğu hususi otomobil dışındaki araçlar bakımından 0,20 promil sınırını esas alıyor. Bu nedenle olayda tespit edilen 1,99 promillik ölçüm, idari yaptırım sınırının oldukça üzerinde bulunuyor.

1 PROMİLİN ÜZERİNDE ADLİ SÜREÇ DE BAŞLIYOR

Mevzuatta alkollü araç kullanmanın yalnızca idari para cezasıyla sınırlı kalmadığı durumlar da bulunuyor. EGM’nin 2026 ceza rehberinde 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi kapsamında işlem yapılacağı belirtiliyor. TCK’nın 179/3 maddesi, alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli şekilde araç kullanamayacak durumda olmasına rağmen araç kullanan kişiler için altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Olayda da sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokma kapsamında adli işlem yapılmak üzere Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

EHLİYET İÇİN KADEMELİ YAPTIRIM UYGULANIYOR

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüler açısından sürücü belgesinin geri alınma süresi, geçmişteki ihlal sayısına göre değişiyor. 2026 yılı uygulamasına göre son ihlal tarihinden geriye doğru beş yıl içinde ilk tespitte sürücü belgesi 6 ay, ikinci tespitte 2 yıl, üçüncü veya daha fazla ihlalde ise 5 yıl süreyle geri alınıyor. İki yıl süreyle belgesi alınan sürücüler için sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi, beş yıllık geri alma halinde ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi gibi ek şartlar bulunuyor.

EGM’nin 2026 ceza rehberinde alkollü araç kullanma ihlalinin idari para cezası da tekrar sayısına göre kademeli şekilde düzenlenmiş durumda. İlk ihlalde 25 bin TL, geriye doğru beş yıl içindeki ikinci ihlalde 50 bin TL, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin TL ceza öngörülüyor. Alanya’daki olayda açıklanan 107 bin 500 TL’lik toplam cezanın alkollü araç kullanmanın yanı sıra diğer trafik ihlallerini de kapsadığı bildirildi; toplam tutarı oluşturan diğer ihlal maddeleri kaynakta ayrı ayrı açıklanmadı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNDE RİSK DAHA KRİTİK

Dünya Sağlık Örgütü, alkolün sürücünün muhakeme, koordinasyon ve tepki süresi üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu ve kandaki alkol seviyesi yükseldikçe trafik kazası riskinin de arttığını bildiriyor. Örgüt ayrıca motosiklet sürücülerini yayalar ve bisikletlilerle birlikte trafikteki hassas yol kullanıcıları arasında değerlendiriyor. Bu nedenle alkollü motosiklet kullanımı, sürücünün dengesini ve tehlikeleri zamanında fark etme yeteneğini etkileyerek hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları açısından ciddi risk yaratabiliyor.

KESTEL TURİZM VE KONUT ALANLARININ İÇ İÇE OLDUĞU BÖLGE

Denetimin gerçekleştirildiği Kestel Mahallesi, Alanya’nın doğu kesimindeki yerleşim alanlarından biri. Alanya Belediyesi’nin güncel planlama belgelerinde mahallede turizm ve konut kullanım alanlarının birlikte bulunduğu görülürken, bölgede sahile paralel ve sahile dik ulaşım aksları da yer alıyor. Yerleşim, konaklama tesisleri, konutlar ve farklı günlük ulaşım ihtiyaçlarının bir arada bulunduğu yapısıyla trafik güvenliği denetimlerinin önem taşıdığı bölgeler arasında bulunuyor.

ALKOL ALAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞE ÇIKMAMASI GEREKİYOR

Trafik güvenliği açısından temel önlem, alkol tüketen kişinin araç veya motosiklet kullanmaması. Dünya Sağlık Örgütü de alkol tüketilmesi halinde toplu taşıma, taksi ya da alkol kullanmamış bir sürücünün tercih edilmesini öneriyor. Jandarma ve emniyet birimlerince gerçekleştirilen alkol denetimleri ise hem yasal sınırı aşan sürücülerin trafikten uzaklaştırılması hem de olası kazaların önlenmesine yönelik uygulamalar arasında yer alıyor.