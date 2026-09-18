Antalya'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 26 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek gala gecesiyle başlayacak etkinlik, şehrin farklı noktalarındaki alternatif sahnelerde izleyiciyle buluşacak.

İFF Antalya Düzenleme Kurulu Sözcüsü Okan Cinemre'nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 21 yaşına giren festival, Antalya'da 2009 yılından bu yana devam ediyor. Cinemre, organizasyonun hiçbir sponsor desteği almadan tamamen gönüllülerin emeğiyle hazırlandığını belirterek, etkinliklerin yarışmasız, biletsiz ve ücretsiz olduğunu vurguladı.

ANTALYA'DA HANGİ FİLMLER İZLEYİCİYLE BULUŞACAK?

Bu yıl dünya genelinden 490 filmin başvurduğu festivale, komite tarafından 73 eserlik özel bir 'İFF 2026

Seçkisi' hazırlandı. Antalya'daki bir haftalık maraton boyunca, 20'si belgesel olmak üzere toplam 53 film gösterime girecek.

Emine Büyüknohutçu'nun sunuculuğunu yapacağı gala gecesinde Baküs Sahne ekibi 'Vakit Geldi mi' isimli kısa oyunu sahneleyecek. Açılış programında ayrıca yerli yapım 'Gece Mesaisi', İspanya'dan 'Takım Elbise ve Yemek Kabı' ile İsveç'ten 'Zafer Treni' adlı belgesel izleyicilere sunulacak.

GÖSTERİMLER NEREDE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Büyük sinema salonları yerine alternatif sivil toplum ve kültür mekanlarını tercih eden festivalin gösterim noktaları netleşti. Filmler; Antalya Kadın Danışma Merkezi, Antalya Halkevi, Baküs Sahne, Bilgece Kültür Evi, BES, Eğitim-Sen, Elefante Pub, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Kırmızı Kalem Sahne, Küçük Bi'Yer ve Lara Yalımpark'ta izlenebilecek.

Tamamen ücretsiz katılıma açık olan etkinlikte gösterimler 18.00, 19.00 ve 20.00 saatlerinde başlayacak. Belirlenen mekanların bazılarında hafta boyunca, bazılarında ise tek günlük akşam gösterimleri yapılacak ve bazı filmlerin ardından özel söyleşiler gerçekleştirilecek.