Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Musa Şahbaz, gürültü tartışması yaşadığı akrabaları tarafından 12 Eylül akşamı sopalarla darbedildi. Turgut Özal Caddesi'nde meydana gelen olayda yaralanan Şahbaz, hastanedeki tedavisinin ardından şüpheliler hakkında hukuki süreç başlattı.

Şikayet dilekçesine yansıyan bilgilere göre, olaylar zinciri 2 Eylül'de başladı. Şahbaz'ın, evinin önünde geç saatlere kadar alkol alıp gürültü yapan akrabalarını uyarmasının ardından taraflar arasında anlaşmazlık oluştu. Şahbaz, 12 Eylül saat 19.30 sıralarında konuşmak amacıyla akrabalarının iş yerine gittiğinde H.K., çocukları O.E.K. ve O.R.K. ile H.A.D. ve K.D.'nin sopalı saldırısına uğradı.

SALDIRI ANI KAMERALARA NASIL YANSIDI?

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, beş kişi tarafından kovalanan Şahbaz'ın sokak ortasında darbedildiği ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı anlar tespit edildi. İhbar üzerine polis merkezine götürülen, ancak kanamasının artmasıyla hastaneye sevk edilen Şahbaz'ın çenesine 5 dikiş atıldı. Yapılan muayenede bir kaburgasının kırık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunduğu belirlendi.

HUKUKİ SÜREÇ HANGİ AŞAMADA?

İlk ifadesinde şikayetçi olmayan Musa Şahbaz, daha sonra avukatı aracılığıyla Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Şikayet başvurusunda, eylemin niteliği göz önüne alınarak 3'ü akrabası 5 şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alınması ve cezalandırılması talep edildi. Savcılığın güvenlik kamerası görüntüleri ve hastane darp raporlarını dosyaya ekleyerek soruşturmayı yürütmesi öngörülüyor.