İçişleri Bakanı Çiftçi, emniyet mensuplarının barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla POLSAN iş birliğiyle yeni bir konut projesi başlattıklarını duyurdu. Proje kapsamında, arsalar satın alınarak maliyetine inşa edilecek konutlar, uzun vadeli taksitlerle polislere sunulacak.

Bakan Çiftçi'nin sosyal medya üzerinden aktardığı bilgilere göre, geçmişte 10 yaşından büyük araç sayısının fazla olması nedeniyle araç filosu büyük oranda yenilenmişti. Ancak bu yıl araç alımı sınırlandırılarak bütçe önceliği emniyet mensupları için lojman edinimine verildi. İstanbul'da halihazırda 3 bin 350 olan ve polislerin yalnızca yüzde 3'ünün faydalandığı lojman sayısının, yapılan yeni alımlarla kısa sürede 5 bine çıkarılması hedefleniyor.

ANKARA'DA 2 BİN KONUTUN TEMELİ OCAK AYINDA ATILACAK

Projenin en büyük adımlarından biri başkentte hayata geçiriliyor. POLSAN'ın TOKİ'den satın aldığı 86 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek 2 bin konutluk projenin temelinin ocak ayı içerisinde atılacağı bildirildi. Emniyet mensuplarının kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak bu uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer büyükşehirler ve illere de yaygınlaştırılması planlanıyor.

PROJEDEN KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK FAYDALANABİLECEK?

Bakanlık açıklamasına göre, konut tahsisi aşamasında hak sahipleri belirlenirken belirli sosyal kriterler göz önünde bulundurulacak. Kendisine ait evi olmayan, eşi çalışmayan ve çocuk sahibi olan polis memurları, barınma ihtiyacı daha yüksek kişiler olarak değerlendirilip öncelikli grupta yer alacak. Bu şartlar, projenin doğrudan ekonomik olarak en çok desteğe ihtiyaç duyan personeli hedeflediğini gösteriyor.