Batman’ın Kozluk ilçesinde aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlk bilgilere göre Ali Pınar isimli kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde eşi ve iki çocuğuna bıçakla saldırdı. Anne ve iki çocuk olayda hayatını kaybederken, Ali Pınar’ın da daha sonra yaşamına son verdiği bildirildi.

Evden gelen sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı kontrollerde aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın nasıl ve hangi nedenle meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar ise yürütülen incelemenin ardından netlik kazanacak.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinin güvenlik çemberine alınmasının ardından ekipler evde inceleme yaptı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yeri çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Otopsi sürecinde ölüm nedenleri ve olayın oluş şeklinin aydınlatılmasına yardımcı olabilecek adli bulgular değerlendirilecek.

OLAYIN AYRINTILARI SORUŞTURMAYLA NETLEŞECEK

Bu tür olaylarda soruşturmanın önemli bölümünü olay yeri incelemesi ve adli tıp çalışmaları oluşturuyor. Güvenlik birimleri tarafından olay yerindeki deliller kayıt altına alınırken, savcılık koordinesinde tanık ifadeleri ve ulaşılabilen diğer bulgular değerlendiriliyor. Elde edilen veriler, otopsi sonuçlarıyla birlikte incelenerek olayın kronolojisinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Olayla ilgili farklı kaynaklarda ilk saatlerde saldırının yöntemi ve Ali Pınar’ın ölüm şekline ilişkin birbiriyle uyuşmayan bilgiler de yer aldı. Bazı haberlerde bıçak kullanıldığı aktarılırken bazı yayınlarda silahlı saldırı iddiasına yer verildi. Bu nedenle soruşturma makamlarından yapılacak açıklama ve adli inceleme sonuçları, olayın kesin oluş şeklinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

AİLE İÇİ ŞİDDET OLAYLARINDA İHBAR ÖNEM TAŞIYOR

Aile içinde şiddet tehdidi veya şiddet olayıyla karşılaşılması halinde kolluk kuvvetleri ve acil yardım birimlerine hızlı şekilde haber verilmesi önem taşıyor. Türkiye’de acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım talep edilebiliyor. Şiddete maruz kalan veya şiddet tehdidi altında bulunan kişiler ayrıca kolluk birimleri ile ilgili sosyal destek mekanizmalarına başvurabiliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kozluk’taki olayın nedeni konusunda şu aşamada doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Olay öncesinde aile içinde yaşandığı öne sürülebilecek herhangi bir anlaşmazlık veya başka bir nedene ilişkin resmi makamlarca doğrulanmış bilgi olmadığı için soruşturma tamamlanmadan neden-sonuç ilişkisi kurulması mümkün değil. Güvenlik güçlerinin olayın geçmişini ve meydana geliş biçimini aydınlatmaya yönelik incelemesi sürüyor.