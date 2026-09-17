Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören yedi portföy yönetim şirketine ait tüm yatırım fonlarının işlemlerini durdurdu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, alınan kararla birlikte 130 yatırım fonunun tasfiye süreci resmen başladı.

Karar kapsamında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan fonlar hedef alındı. Bu şirketlerin yönettikleri tüm fonlar TEFAS üzerinden alım satıma kapatıldı. Kurul, söz konusu 130 fonun ilerleyen günlerde belirlenecek özel bir yöntemle tasfiye edileceğini duyurdu.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Yatırım fonlarına yönelik kararların yanı sıra SPK, kredili sermaye piyasası işlemlerinde de yeni bir düzenlemeye imza attı. Mevcut mevzuata göre işlem süresince en az yüzde 35 seviyesinde tutulması gereken özkaynak koruma oranı, belirli şartların sağlanması halinde yüzde 20 olarak uygulanabilecek. Aracı kurumlar, bu esnekliği sağlarken kendi risk politikalarını ve müşteri taleplerini göz önünde bulundurmakla yükümlü olacak.

YATIRIMCILAR İÇİN TASFİYE SÜRECİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yatırım fonlarının tasfiye edilmesi, fon portföyündeki varlıkların nakde çevrilerek yatırımcılara payları oranında dağıtılması sürecini ifade ediyor. SPK'nın belirleyeceği yöntemle yürütülecek bu işlemler tamamlanana kadar, yatırımcıların TEFAS üzerinden yeni bir alım veya satım emri girmesi mümkün olmayacak. Öte yandan kredili işlemlerdeki yüzde 20 esnekliğinin, piyasadaki teminat baskısını 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar hafifletmesi öngörülüyor.