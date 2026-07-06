Türkiye genelinde kültür, sanat, spor ve medya dünyasında iz bırakan popüler figürlerin doğdukları şehirlere göre tasnif edildiği kapsamlı bir liste yayımlandı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu çalışma, vatandaşların kendi memleketlerinin popüler figürlerini araştırmasıyla büyük etkileşim topladı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Edirne'den Kars'a kadar her şehrin en çok tanınan sembol ismi tek bir veri havuzunda derlendi. Bölgesel aidiyet duygusunu besleyen dijital arşiv çalışması, internet ortamında en çok paylaşılan içerikler arasına girdi.

81 İLİN EN ÜNLÜ İSİMLERİ KİMLER OLDU?

Kamuoyunda merak uyandıran alfabetik şehir listesi şu şekilde sıralandı: 01 Adana – Kıvanç Tatlıtuğ, 02 Adıyaman – Ahmet Kaya, 03 Afyonkarahisar – Nurgül Yeşilçay, 04 Ağrı – Yıldız Tilbe, 05 Amasya – Çağlar Çorumlu, 06 Ankara – Mazhar Alanson, 07 Antalya – Ekin Koç, 08 Artvin – Kazım Koyuncu, 09 Aydın – Rıdvan Dilmen, 10 Balıkesir – Hande Erçel, 11 Bilecik – Gizem Denizci, 12 Bingöl – Olgun Şimşek, 13 Bitlis – Onur Akın, 14 Bolu – Arda Güler, 15 Burdur – Fatih Erkoç, 16 Bursa – Bülent Ersoy, 17 Çanakkale – Nuri Bilge Ceylan, 18 Çankırı – Ahmet Çakar, 19 Çorum – İrfan Can Kahveci, 20 Denizli – Mert Yazıcıoğlu, 21 Diyarbakır – Nihat Hatipoğlu, 22 Edirne – Arda Turan, 23 Elazığ – Canan Karatay, 24 Erzincan – Haluk Bilginer, 25 Erzurum – Acun Ilıcalı, 26 Eskişehir – Cüneyt Arkın, 27 Gaziantep – Burak Özçivit, 28 Giresun – Teoman, 29 Gümüşhane – Tarık Akan, 30 Hakkari – Yılmaz Erdoğan, 31 Hatay – Hamdi Alkan, 32 Isparta – İlker Aksum, 33 Mersin – Tolga Çevik, 34 İstanbul – Aras Bulut İynemli, 35 İzmir – Engin Altan Düzyatan, 36 Kars – Peker Açıkalın, 37 Kastamonu – Deniz Can Aktaş, 38 Kayseri – Deniz Akkaya, 39 Kırklareli – Candan Erçetin, 40 Kırşehir – Özlem Gürses, 41 Kocaeli – Ulaş Tuna Astepe, 42 Konya – Kadir Ezildi, 43 Kütahya – Danla Bilic, 44 Malatya – Mahmut Tuncer, 45 Manisa – İlhan Şeşen, 46 Kahramanmaraş – Dilber Ay, 47 Mardin – Pınar Deniz, 48 Muğla – Devrim Özkan, 49 Muş – Nihat Doğan, 50 Nevşehir – Cengiz Bozkurt, 51 Niğde – Musa Uzunlar, 52 Ordu – Barış Arduç, 53 Rize – Recep Tayyip Erdoğan, 54 Sakarya – Kenan Sofuoğlu, 55 Samsun – Ufuk Özkan, 56 Siirt – Emine Erdoğan, 57 Sinop – İrem Derici, 58 Sivas – İrem Sak, 59 Tekirdağ – Yasemin Ergene, 60 Tokat – Seda Sayan, 61 Trabzon – Şükrü Özyıldız, 62 Tunceli – Hakkı Bulut, 63 Şanlıurfa – İbrahim Tatlıses, 64 Uşak – Gülse Birsel, 65 Van – Mert Ramazan Demir, 66 Yozgat – Tan Taşçı, 67 Zonguldak – Mesut Özil, 68 Aksaray – Metin Akpınar, 69 Bayburt – Gamze Özçelik, 70 Karaman – Mustafa Uğurlu, 71 Kırıkkale – Sadettin Saran, 72 Batman – Kamil Güler, 73 Şırnak – Erkan Tan, 74 Bartın – Barış Akarsu, 75 Ardahan – Hülya Avşar, 76 Iğdır – Doğukan Güngör, 77 Yalova – Arda Kural, 78 Karabük – Merve Boluğur, 79 Kilis – Ezhel, 80 Osmaniye – Ümit Besen, 81 Düzce – Feyyaz Yiğit.

FARKLI KUŞAKLAR AYNI LİSTEDE NASIL BULUŞTU?

Hazırlanan seçkide yalnızca günümüzün popüler kültür figürleri değil, geçmişten bugüne iz bırakan isimler de bir arada yer alıyor. Eskişehir'i temsil eden Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam efsaneleri ile Bolu'nun öne çıkan ismi Arda Güler gibi genç yeteneklerin aynı haritada buluşması, Türkiye'nin farklı dönemlerindeki kültürel çeşitliliğini yansıtıyor.

Antalya'yı Ekin Koç'un temsil ettiği sıralama, Akdeniz Bölgesi'nde de yakından takip ediliyor. Şehirlerin sosyo-kültürel kimliklerini kitleler nezdinde yeniden değerlendirmeye açan bu tasnif, farklı kuşaklardan ikonik isimleri tek bir veri tabanında buluşturarak ülkenin demografik zenginliğini kayıt altına alıyor.