Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Zeray, yüksek finansman maliyetlerine karşı konut alıcılarına yönelik faizsiz bir alternatif geliştirdiğini duyurdu.

ZERAY KATILIM ÖDEME MODELİ NEDİR?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni geliştirilen sistem ile vatandaşların faiz yükü altına girmeden ev sahibi olması hedefleniyor. Sistemin en belirgin özelliğinin, ödeme planının en başından sabitlenmesi ve piyasadaki olası gayrimenkul değer artışlarının alıcıyı etkilememesi olduğu aktarıldı. Bu sayede tüketiciler için öngörülebilir bir sahiplik süreci oluşturuluyor.

HEMEN TAPU VE ANAHTAR TESLİM AVANTAJI

Mevcut ekonomik koşullarda konut kredisi maliyetlerinin yüksek seyretmesi, sabit ödemeli alternatif yöntemleri tüketiciler için daha önemli hale getiriyor. Bu bağlamda firma yetkilileri, "Zeray Katılım Ödeme Modeli" çatısı altında esnek taksit seçenekleri sunduklarını bildirdi. Ayrıca tamamlanmış projelerden konut alan vatandaşlar için sisteme entegre edilen "hemen tapu, hemen anahtar teslim" avantajıyla bekleme süresinin ortadan kaldırıldığı vurgulandı.