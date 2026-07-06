Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) iki defa milletvekili adayı olarak seçimlere giren Mehmet Zeki Peker'in sahip olduğu inşaat firmaları, kamudan aldıkları dev projelerle faaliyetlerini sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, TOKİ ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde açılan ihalelerde öne çıkan Pekhan İnşaat ve Zey Yapı, son olarak Kars-Digor-Iğdır karayolu projesini 617 milyon 380 bin lira bedelle üstlendi.

SAĞLIK VE ALTYAPI PROJELERİ

Peker'in şirketleri özellikle hastane ve konut inşaatlarında iddialı sözleşmelere imza attı. Zey Yapı, 11 Mayıs 2023 tarihinde Çankırı Merkez 400 yataklı Devlet Hastanesi ihalesini 1 milyar 590 milyon lira bedelle kazandı. Aynı yılın 5 Ekim tarihinde ise, deprem bölgesi yatırımları kapsamında Kahramanmaraş Nurhak Acil Durum Hastanesi'nin 595 milyon 500 bin liralık yapım işi yine aynı şirkete verildi. 2024 yılına gelindiğinde ise Aydın'da inşa edilecek 950 yataklı Şehir Hastanesi için düzenlenen iki ayrı ihale, toplam 3 milyar 851 milyon 424 bin lira karşılığında şirketin portföyüne eklendi.

17 MİLYARLIK İHALE HACMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Resmi verilere ve yayımlanan ihale sonuçlarına göre, Zey Yapı ve Pekhan İnşaat'ın 2020 yılından itibaren üstlendiği kamu projelerinin toplam maliyeti 17 milyar liraya yaklaşmış durumda. Bu rakam, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki karayolu ağlarından devasa sağlık komplekslerine kadar geniş bir altyapı yatırımının tek bir grubun bünyesinde toplandığını gösteriyor.

Bitlis'ten 7 Haziran 2015 ve 2018 yıllarında milletvekili adayı olan ancak meclise giremeyen Zeki Peker, 2015 seçim kampanyasında kullandığı "Ben size vekil olmaya değil, kardeşiniz olmaya geldim" sloganıyla biliniyordu. Siyasette beklediği sonucu alamayan Peker, inşaat sektöründe devletten aldığı büyük ölçekli projelerle ticari hacmini genişletmeye devam ediyor.