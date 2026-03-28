Savaşta artık 29. güne girildi. Dünyanın nefesini tutarak izlediği ABD-İsrail-İran savaşında her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İran destekli Yemen'deki Husiler, İsrail'i hedef alan bir füze fırlattı. Yemen’den fırlatılan sonrası savaşta yeni bir cephe açılması riskini doğurdu.

YEMEN'DEN İLK KEZ FÜZE FIRLATILDI

ABD ile İran'a karşı başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığı öne sürüldü. Yemen'den fırlatıldığı iddia edilen füzeler, Batı Şeria'nın El-Halil kentini tam isabet vurdu.