Gayrimenkul ve turizm yatırımlarının kalbi Alanya’daki emlak piyasasını da yakından ilgilendiren dev bir düzenleme için düğmeye basıldı. Kulisleri hareketlendiren yeni hazırlığa göre, yüksek tutarlı tapu işlemlerinde kural sil baştan değişiyor. Artık 30 milyon lira sınırını aşan her türlü taşınmaz alım satımında, tarafların süreci mutlaka bir avukat gözetiminde yürütmesi mecburi olacak. Bu sıcak gelişme, yüz milyonlarca liranın döndüğü mülk satışlarında tamamen yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

ANLAŞMAZLIKLARA KARŞI YENİ KALKAN

Özellikle büyük bütçeli yatırımlarda ortaya çıkabilen hukuki krizlerin önüne geçmek amacıyla hazırlanan taslağın detayları netleşmeye başladı. Tarafların hukuki güvenliğini maksimum seviyeye çekmeyi hedefleyen bu radikal zorunluluğun, yıl sonuna kalmadan resmiyet kazanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor. Türkiye gazetesinin gündeme taşıdığı habere göre; söz konusu adım bir yandan avukatların yaşadığı ekonomik daralmaya nefes aldıracakken, diğer yandan taşınmaz alıcı ve satıcıları için ek bir maliyet kalemi doğuracağı gerekçesiyle şimdiden tartışma konusu oldu.

MAHKEMELERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

Gündemi sarsan hamleye ilişkin en net açıklama ise Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’dan geldi. Yargıdaki en temel sorunun uzayan dava süreleri olduğuna işaret eden Sağkan, mahkemelerdeki ağır dosya yükünün acilen azaltılması gerektiğini savundu. Bu krizin çözümünde "koruyucu avukatlık" modelinin kilit bir rol oynadığını vurgulayan Sağkan, günlük hayatta ve dev ticari anlaşmalarda işin başında hukuki destek alınmasının, ileride patlak verecek yıkıcı uyuşmazlıkları henüz başlamadan engelleyeceğinin altını çizdi.