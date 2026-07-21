Edinilen bilgilere göre, yağlı güreşe olan ilgisiyle de tanınan Murat Çetin'in vefatı sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, "Bu dünyadan bir Ferikoğlu geçti. Yağlı güreş sevdalısı eniştemiz, çok kıymetli Ferikoğlu Murat Çetin Hakk'a yürümüştür." ifadelerine yer verildi.

Çarşamba günü toprağa verilecek

Murat Çetin'in cenazesinin çarşamba günü saat 11.00'de Mahmutlar Cücenler Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Mahmutlar'da uzun yıllardır esnaflık yapan ve "Ferikoğlu" lakabıyla tanınan Murat Çetin'in amansız hastalığa yenik düştüğü de gelen bilgiler arasında. Çetin'in vefatı nedeniyle çok sayıda kişi taziye mesajı paylaştı. Sevenleri, Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.