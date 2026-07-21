Hücum rotasyonunu genişletmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarının rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Milan kadrosunda yer alan ABD'li kanat oyuncusu Christian Pulisic'i renklerine bağlamak için ilk adımları attı.

İtalyan spor basını Tutto Mercato'nun aktardığına göre, Galatasaray yönetimi 27 yaşındaki futbolcunun güncel maliyetini ve sözleşme detaylarını araştırmaya başladı. Yapılan ön görüşmelerin ardından teknik heyetin oyuncu hakkında hazırlayacağı kapsamlı rapor bekleniyor. Yönetimin, transferin resmi adımlarını tamamen bu rapor doğrultusunda şekillendireceği ifade edildi.

MILAN YILDIZ OYUNCUYU BIRAKMAK İSTEMİYOR

Çizme basınında yer alan haberlerin detaylarında, Milan cephesinin ayrılığa sıcak bakmadığı vurgulandı. Serie A devinin, Pulisic'i mevcut kadronun vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğü ve olası pazarlıklarda tok satıcı rolünü üstleneceği belirtildi.

PULISIC'IN SKOR KATKISI NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

ABD'li oyuncu, geride kalan süreçte Milan formasıyla tüm kulvarlarda toplam 34 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandıran ve takım arkadaşlarına 4 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu, yüksek formuyla öne çıkıyor. Galatasaray'ın bu hamlesi, takımın kanat organizasyonlarındaki skor üretkenliğini doğrudan artırma ve hücumdaki alternatifleri çoğaltma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.