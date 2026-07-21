Olay, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yürüyen Sabahat Avcı'nın arkasından yaklaşan şüpheli, hiçbir uyarıda bulunmadan başına yumruk attı. Aldığı darbenin şiddetiyle dengesini kaybeden Avcı, önce yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı, ardından yere düştü. Şüpheli ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Sabahat Avcı'nın sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan şüphelinin aniden yumruk attığı, Avcı'nın dengesini kaybederek park halindeki araca çarpıp yere düştüğü görülüyor. Görüntülerde saldırganın daha sonra yürüyerek bölgeden uzaklaştığı da yer alıyor.

"NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

Yaşadığı saldırının şokunu üzerinden atamadığını belirten Sabahat Avcı, saldırganı tanımadığını ve olayın nedenini bilmediğini söyledi. Olay anını anlatan Avcı, "Birden ensemden çok şiddetli bir darbe aldım. Önce binalardan beton parçası düştüğünü sandım. Daha sonra bana vuran kişinin ayak seslerini duydum. Darbenin etkisiyle park halindeki araca çarptım. Araç olmasaydı çok daha ağır yaralanabilirdim. Bu kişinin bir an önce yakalanmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Bugün bana bunu yapan, yarın başkasına daha ağırını yapabilir" dedi.

Saldırıda vücudunda ezik ve morluklar oluştuğunu belirten Avcı, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak yaşadığı olayın kendisini derinden etkilediğini ifade ederek, benzer olayların yaşanmaması için saldırganın en kısa sürede yakalanmasını istedi.