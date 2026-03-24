Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma sonrası Alanya ve Antalya’da da yatırımcı fiziki altına yöneldi. Ancak piyasada gram altın bulmak zorlaştı, işçilik maliyetleri hızla yükseldi.

Altın piyasasında yaşanan ani düşüş ve ardından gelen yoğun talep, yatırımcıyı yeni arayışlara itti. İslam Memiş altın piyasası B planı uyarısı ile dikkat çekerken, özellikle fiziki altına ulaşmak isteyen vatandaşların ciddi sorunlar yaşadığı görülüyor.

Son günlerde Alanya’da da kuyumcu vitrinlerinde bazı ürünlerin azaldığı konuşuluyor. Net veri yok ama esnafın söylediği şu: “Talep bir anda patladı.”

GRAM ALTIN BULMAK ZORLAŞTI

Altın fiyatlarının geri çekilmesiyle birlikte vatandaşlar kuyumculara yöneldi. Ancak paketli gram altın piyasada bulunamaz hale geldi. Rafinerilerin artan talebe yetişmekte zorlandığı belirtiliyor.

Bu durum sadece arz sıkıntısı değil, aynı zamanda fiyat yapısını da etkiliyor. Özellikle küçük yatırımcı için erişim zorlaştı.

İŞÇİLİK MALİYETLERİ FIRLADI

İslam Memiş’in dikkat çektiği en önemli konulardan biri ise işçilik maliyetleri oldu. Kısa sürede ciddi artış yaşandığını belirten Memiş, yatırımcıları şu sözlerle uyardı:

“Fiyat düşerken işçilikten zarar etmeyin.”

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 1.800 dolar seviyesinde olan işçilik maliyetlerinin 9.000 dolara kadar yükseldiği ifade ediliyor. Bu da özellikle fiziki altın alımında gizli maliyet riskini artırıyor.

PİYASADA SERT DALGALANMA UYARISI

Memiş’e göre 2026 yılı altın piyasası açısından sıradan bir yıl değil. Gün içinde sert hareketlerin normalleşeceğini belirten ekonomist, yatırımcıların hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

“Gün içinde 400 dolarlık dalgalanmalar normal hale gelebilir” diyen Memiş, özellikle kısa vadeli işlemlerde dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

Yani bir gün kar, ertesi gün…

ALTINDA YENİ HEDEF: 6.000 DOLAR

Ons altının 4.100 dolar seviyelerini test ettiğini hatırlatan Memiş, asıl büyük hareketin henüz başlamadığını savunuyor.

“Asıl altın vuruş 6.000 dolar seviyesinde olacak” diyen Memiş, küresel gelişmelerin fiyat üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.

Özellikle jeopolitik gelişmelerin piyasayı doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

ALTIN BULAMAYANLAR İÇİN B PLANI

Fiziki altına ulaşamayan yatırımcılar için Memiş iki alternatif önerdi:

1. Darphane altınları: Çeyrek, yarım ve tam altın gibi ürünlerin şu an daha ulaşılabilir olduğu belirtiliyor.

2. Darphane Sertifikası (S1): Fiziki altın bulamayanlar için alternatif yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Ayrıca belirli miktar sonrası fiziki altına dönüş imkanı da sunuyor.

BANKA VE SERBEST PİYASA FARKINA DİKKAT

Memiş’in son uyarısı ise fiyat farklarıyla ilgili oldu. Banka ve serbest piyasa arasında oluşan makasın yatırımcıyı doğrudan etkileyebileceğini belirten uzman, işlem öncesi karşılaştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Çünkü bazen aynı altın… farklı yerlerde bambaşka fiyat.

Bu da küçük yatırımcı için ciddi fark demek.

Alanya’da altın alacaklar ne yapmalı sorusu da bu süreçte daha çok sorulmaya başladı. Uzmanlara göre panik alımı yerine planlı hareket etmek kritik.