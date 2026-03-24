Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Mart 2026 tarihinde Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 15.38.30’da kayıtlara geçti.

AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD’ın paylaştığı teknik verilere göre sarsıntının merkez üssü 35.50528 kuzey enlemi ve 32.38028 doğu boylamı olarak açıklandı. Depremin, yerin 61.28 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Derinliğin fazla olması nedeniyle sarsıntının bazı kıyı bölgelerinde daha hafif hissedilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Özellikle Akdeniz açıklarında meydana gelen derin deprem verileri, kısa sürede kamuoyunun gündemine girdi.

SAAT VE BÜYÜKLÜK BİLGİSİ NETLEŞTİ

AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre deprem, 24 Mart 2026 Salı günü saat 15.38.30 TSİ’de kaydedildi. Büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak açıklanan sarsıntı, gün içindeki deprem hareketliliği içinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu. Bu tür depremler özellikle sahil kentlerinde yaşayan vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Antalya ve Alanya’da yaşayan birçok kişi de “deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu” sorusuna yanıt aradı.

GÖZLER AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNDE

Depremin ardından gözler bir kez daha AFAD’ın anlık yayımladığı son depremler listesine çevrildi. Akdeniz hattındaki sismik hareketlilik, özellikle Türkiye’nin güney kıyılarında yaşayanlar tarafından yakından izleniyor. Evde, işte ya da masa başında günün ortasında hissedilen en küçük sarsıntı bile insanı bir anda telefona baktırıyor. Bu kez açıklanan veri, derinliği nedeniyle daha teknik bir deprem kaydı olarak öne çıktı.