Finans analisti İslam Memiş’in altın yorumu, marttaki sert dalgalanmanın ardından yeniden gündemde. Memiş, özellikle Nisan-Haziran 2026 dönemine dikkat çekerek geri çekilmelerin kalıcı olmayabileceğini söyledi. Piyasada asıl soru şimdi şu: Altın almak mı, satmak mı daha kârlı olacak?

Altın fiyatları yükselecek mi, İslam Memiş altın için hangi tarihi işaret etti, gram altında alım fırsatı var mı soruları hafta sonuna girilirken yatırımcının en çok aradığı başlıklar arasında yer aldı. Mart ayında sert hareketler gören piyasada gözler şimdi ikinci çeyreğe çevrildi. Memiş’in son değerlendirmeleri, özellikle elinde altın tutanlarla yeni alım fırsatı kollayanları yeniden aynı noktada buluşturdu.

İKİNCİ ÇEYREK VURGUSU GÜÇLENDİ

Memiş’in değerlendirmesinde öne çıkan başlık, yılın ikinci çeyreği oldu. Buna göre kısa vadede sert ve yorucu hareketler devam etse de, Nisan’dan itibaren altın cephesinde daha toparlayıcı bir görünüm oluşabileceği konuşuluyor. Jeopolitik gerilim, küresel belirsizlik ve siyasi açıklamaların fiyatları anlık olarak sarsmaya devam ettiğini söyleyen Memiş, yatırımcının panikle hareket etmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bir başka deyişle, ekrandaki her düşüş “sat”, her yükseliş de “kaçırdın” anlamına gelmiyor. Altın tarafında son haftalarda tam da bu kafa karışıklığı var.

“GERİ ÇEKİLME ALIM FIRSATI OLABİLİR” MESAJI

Memiş’in çizdiği çerçevede, geri çekilmeler tamamen olumsuz okunmuyor. Aksine, orta vadeli düşünen yatırımcı için bu seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşü öne çıkıyor. Ons altın tarafında yukarı yönlü potansiyelin sürdüğünü savunan Memiş, orta vadede 5.100 dolar seviyesini hedef olarak dile getiriyor.

Gram altın tarafında da benzer bir yaklaşım var. Mevcut seviyelerin kendi bakışına göre ucuz kaldığını belirten Memiş, özellikle hızlı düşüş anlarında kenarda bekleyen yatırımcının çoğu zaman karar vermekte geç kaldığını söylüyor.

FİZİKİ ALTINDA MAKAS UYARISI

Haberin belki de en kritik kısmı burada. Çünkü ekranda görülen fiyat ile çarşı-pazardaki, kuyumcudaki fiyat aynı değil. Memiş, fiziki altın tarafında alış-satış arasındaki makas aralığının açık kaldığını, bazı ürünlerde tedarik sıkışıklığının da sürdüğünü ifade ediyor. Bu nedenle “fiyat düştü, hemen gidip alayım” diyen yatırımcı için her geri çekilme aynı avantajı yaratmayabiliyor.

Evde hesap başka, tezgahta başka çıkabiliyor. Altın tarafında son günlerde en çok can sıkan konu biraz da bu.

ALTINI OLAN SATMALI MI?

Memiş’in değerlendirmesine bakıldığında, elinde altın bulunan yatırımcı için ana mesaj acele satıştan kaçınmak yönünde şekilleniyor. Özellikle ikinci çeyreğe ilişkin toparlanma beklentisi nedeniyle, kısa vadeli korkuyla yapılan satışların sonradan pişmanlık yaratabileceği yorumları öne çıkıyor.

Bu tablo, “hemen satayım mı?” sorusuna net bir evet cevabı vermiyor. Daha çok, elindeki pozisyonu maliyetine, vadesine ve ihtiyacına göre yöneten yatırımcının daha avantajlı olabileceğine işaret ediyor. Yani kısa vadeli nakit ihtiyacı olmayanlar için bekleme eğilimi daha güçlü görünüyor.

ALTIN ALMAK İSTEYENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yeni alım düşünenler açısından ise tek bir seviyeye odaklanmak yerine, parça parça alım ve makas farkını izleme stratejisi daha fazla konuşuluyor. Çünkü ons tarafındaki hareketin yanında dolar/TL ve fiziki piyasa koşulları da gram fiyatını doğrudan etkiliyor.

Özellikle “Nisan 2026’da altın alınır mı” sorusunun tek cümlelik cevabı yok. Ancak Memiş’in son mesajlarında, sert geri çekilmelerin korku değil fırsat olarak okunabileceği düşüncesi daha baskın duruyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

4 Nisan 2026 itibarıyla piyasalarda izlenen güncel seviyelerde ons altın yaklaşık 4.676-4.677 dolar bandında, gram altın ise yaklaşık 6.698-6.704 TL aralığında seyrediyor. Çeyrek altın tarafında da fiyatlar yaklaşık 11.223-11.631 TL bandında izleniyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı ise haftanın son işlem gününde 6 milyon 813 bin TL seviyesine çıktı.

Bu tablo, altının hâlâ güçlü bir ilgi gördüğünü gösteriyor. Ama yatırımcı açısından asıl mesele yönü tahmin etmekten çok, doğru yerden ve doğru zamanda pozisyon almak. Orası önemli.

SONUÇ: ALIM TARAFI BİRAZ DAHA AĞIR BASIYOR

Memiş’in son değerlendirmeleri birlikte okunduğunda, kısa vadeli sert dalgalanmaya rağmen orta vadede altın için iyimser beklentinin korunduğu görülüyor. Bu yüzden mevcut yorumlar içinde “panikle sat” yaklaşımından çok, “geri çekilmeleri takip et, makası kontrol et, kademeli düşün” yaklaşımı daha öne çıkıyor.

Özetle; İslam Memiş’in son çıkışına göre altında acele satıştan çok, kontrollü alım fırsatı arayışı daha güçlü bir senaryo olarak duruyor. Ancak fiziki-altın makası ve anlık piyasa oynaklığı nedeniyle yatırımcının tek fiyat ekranına bakarak karar vermesi de risk taşıyor.