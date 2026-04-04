TRENDYOL Süper Lig’in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadeleye Gaziantep Stadyumu ev sahipliği yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısında turuncu-yeşilli ekip etkili bir oyun ortaya koydu. 40. dakikada sakatlanan Hagi'nin yerine oyuna giren genç futbolcu İbrahim Kaya, sadece iki dakika sonra sahneye çıktı.

Savunma arkasına yaptığı koşuyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kaya, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip daha etkili bir görüntü sergiledi. 63. dakikada Kozlowski'nin golüne engel olamayan Alanyaspor, skora denge gelmesini önleyemedi.

Kalan dakikalarda galibiyet için baskısını artıran turuncu-yeşilli ekip, özellikle son bölümlerde yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Bu sonuçla Alanyaspor ligdeki 14. beraberliğini alırken, deplasmandaki galibiyet hasreti de 12 maça çıktı. Turuncu-yeşilliler puanını 32'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 34 puana ulaştı. Cemali AYDINOĞLU