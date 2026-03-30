Alanya Mahmutseydi Mahallesi’nde günlerdir konuşulan muhtarlık krizi sonrası gelen “barıştık” açıklaması, tartışmaları bitirdi mi yoksa yeni bir sürecin kapısını mı araladı?

Alanya Mahmutseydi Mahallesi muhtarlık krizi, bugün yapılan bir sosyal medya paylaşımıyla yeni bir aşamaya girdi. Daha önce istifa kararıyla gündeme gelen Mahalle Muhtarı Resul Bülbül, bu kez uzlaşma sağlandığını duyurdu.

“YANLIŞ ANLAŞILMALAR DÜZELTİLDİ”

Muhtar Bülbül, yaptığı paylaşımda Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel ile bir araya geldiklerini belirterek sürecin yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını söyledi.

Bülbül açıklamasında, “Orman İşletme Müdürümüz Bilal Yüksel ile barıştık, anlaştık. Yanlış anlaşılmaları düzelttik” ifadelerine yer verdi. Görüşmede Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural’ın da bulunduğu öğrenildi.

İSTİFA, GERİ DÖNÜŞ VE UZLAŞMA

Mahmutseydi’de yaşanan süreç kısa sürede büyümüş, Alanya’da muhtarlık krizi nasıl başladı sorusu gündemin üst sıralarına taşınmıştı. Orman İşletme ile yaşanan anlaşmazlık sonrası istifa ettiğini açıklayan Muhtar Bülbül, yapılan görüşmelerin ardından görevine devam etme kararı almıştı.

Bugün yapılan paylaşım ise krizin tamamen sona erdiği yönünde yorumlandı. Ama… tam olarak bitti mi?

Mahallede konuşan bazı vatandaşlar, “İyi oldu tabii… ama bu kadar büyümeseydi” derken, bir kısmı sürecin baştan yönetilemediğini düşünüyor.

DEVLET CİDDİYETİ TARTIŞMASI

Yaşananlar sadece bir mahalle meselesi olarak kalmadı. Alanya’da muhtarlık görev sorumluluğu tartışması da beraberinde geldi.

Muhtarlık makamı, mahallede devletin en doğrudan temsil noktası olarak görülüyor. Bu nedenle “istifa ettim, geri döndüm, barıştım” gibi hızlı değişen açıklamalar, vatandaş nezdinde soru işaretleri oluşturabiliyor.

Bir gün istifa, ertesi gün uzlaşma…

Bu kadar hızlı değişen süreçler, özellikle küçük yerleşimlerde güven meselesine dönüşebiliyor.

Aslında mesele şu:

Krizler büyümeden çözülebilir miydi?

ALANYA’DA MAHALLELER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Mahmutseydi’de yaşanan bu olay, Alanya genelinde de benzer durumların nasıl yönetileceği konusunda örnek olarak değerlendiriliyor. Çünkü muhtarlar, vatandaş ile devlet arasındaki en hızlı temas noktası.

Günlük hayatta bu durum; imar işleri, yol sorunları, orman sınırları ya da basit bir dilekçe sürecinde bile kendini gösteriyor.

İşte tam da bu yüzden… süreçlerin baştan doğru kurulması gerekiyor. Yoksa küçük bir anlaşmazlık, bir anda herkesin konuştuğu bir krize dönüşebiliyor.

Sonuç olarak bugün gelinen noktada barış sağlanmış gibi görünüyor. Ama akıllarda kalan soru hâlâ net:

Bu süreç en başında masada çözülemez miydi?