Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler yeniden öne çıkarken, altın fiyatları da bu gelişmelere paralel olarak yukarı yönlü hareket etti. ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması, yatırımcıların yeniden güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu tablo, Türkiye’de özellikle gram altın fiyatları üzerinden yakından takip ediliyor.

KÜRESEL GERİLİM ALTINI DESTEKLEDİ

21 saat süren görüşmelerden somut bir uzlaşma çıkmaması, piyasalarda belirsizliği artırdı. Zayıflayan doların da etkisiyle ons altın 4.780 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kapalıçarşı’da ise gram altın 6.800 lira bandının üzerine çıktı.

Bu gelişmeler, turizm ve döviz gelirine bağlı ekonomisi olan Alanya ve çevresinde de yakından izleniyor. Yaz sezonu öncesinde altındaki hareketlilik, hem yatırımcı hem de düğün hazırlığı yapan vatandaş için doğrudan maliyet anlamına geliyor.

“15 GÜN TEMKİNLİ OLUN” UYARISI

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki sürecin kritik olduğuna dikkat çekti. Memiş, piyasada kısa vadede sert dalgalanmalar görülebileceğini belirterek, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Memiş’e göre ateşkes açıklamaları kalıcı bir zemine oturmadığı sürece piyasalarda oynaklık sürecek. Bu durum, özellikle kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar için risk oluşturuyor.

GRAM ALTIN İÇİN AY AY HEDEF

Altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaşan Memiş, gram altın için kademeli bir yükseliş beklentisini dile getirdi:

Nisan sonu – Mayıs: 7.000 – 7.500 TL

Yaz ayları (Temmuz – Ağustos): 8.000 TL ve üzeri

Yıl sonu hedefi: 9.000 – 10.000 TL bandı

Analiste göre kısa vadeli geri çekilmeler, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

14 Nisan 2026 itibarıyla piyasada öne çıkan bazı altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.811 TL – 6.812 TL

Çeyrek altın: 11.218 TL – 11.483 TL

Tam altın: 43.833 TL – 44.733 TL

Cumhuriyet altını: 45.008 TL – 45.623 TL

YEREL ETKİ: DÜĞÜN SEZONU VE TURİZM

Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonu da hız kazanıyor. Altın fiyatlarındaki artış, düğün maliyetlerini yükseltirken, turizm gelirleriyle dengelenmeye çalışılan yerel ekonomide ek bir baskı oluşturuyor.

Özellikle gurbetçi sezonunun başlamasıyla birlikte altın talebinde artış bekleniyor. Bu da fiyatların yaz aylarında yukarı yönlü hareketini destekleyebilir.