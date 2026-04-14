Tunceli’de yıllardır aydınlatılamayan Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken bir adım atıldı. Soruşturma yeniden derinleşirken, yurt dışında olduğu öne sürülen bir isim için yakalama kararı çıkarıldı.

Türkiye’nin uzun süredir gündeminden düşmeyen Gülistan Doku kayıp olayı ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Doku’nun akıbetine ilişkin yürütülen dosya yeniden hareketlendi.

Son günlerde yapılan operasyonlar kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın kapsamı da genişletildi.

GÖZALTILAR SONRASI DOSYA YENİDEN GÜNDEMDE

Yapılan son operasyonlarda, aralarında dönemin Tunceli Valisi’nin oğlunun da bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Bu gelişme, kamuoyunda uzun süredir tartışılan dosyayı yeniden Türkiye’nin gündemine taşıdı.

Soruşturma sürecine ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın tüm yönleriyle yeniden ele alındığını belirtti. Gürlek, “Hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden çalışmalar sürdürülüyor” mesajını verdi.

ABLA DOKU: "DÜN TÜRKİYE BÜYÜK BİR ZALİMLİĞİN ÖRNEĞİNİ GÖRDÜ"

Dönemin Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'i hedef alan abla Doku, "Yaralı bir aileyi oraya götürüp, 'Yasını tutun, kızınız intihar etti' dedi Tuncay Sonel bize. Köprünün başında dalgıç abiler her çıkışında, 'Kızınız burada yok' derken; o, 'Bana inanın. 2 çocuğum üzerine yemin ederim, size kızınızın bedenini vereceğim' demişti. Dün Türkiye büyük bir zalimliğin, kötülüğün, caniliğin örneğini birebir gördü. 7 yıldır öz kızımızı bizden aldılar, bizi kandırdılar" dedi.

"İNTİHARA İNANALIM DİYE DÖNEMİN VALİSİ BOTLA GEZDİ"

Abla Doku açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Bizi orada bekletirken sırf biz Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım diye dönemin valisi Tuncay Sonel; ben utanarak söylüyorum botla geziyordu. Biz Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım biz orada intihar yasını tutalım da onun katil oğlu toplumda başka Gülistanların başka anaların evlatlarının çocuklarını alsın diye. Bu bir utançtır.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA! KATİL OLARAK O İSMİ İŞARET ETTİ: "KIZIMIZIN KATİLİ TUNCAY SONEL'İN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL'DİR"

Şu anda gözaltına alınması gereken kişilerden biri dönemin valisi Tuncay Sonel'dir. Bizim başımıza ne getirdiyse Tuncay Sonel getirmiştir. Kızımızın katili dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir. Bunu bütün Türkiye'nin bilmesini istiyorum. 7 yıldır adalet arıyoruz"

ABD’DE OLDUĞU BELİRTİLEN ŞÜPHELİ İÇİN KARAR

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Umut Altaş hakkında alınan karar oldu. Yetkililer, Altaş için yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Şüphelinin 2022 yılından bu yana ABD’de bulunduğu ve o tarihten sonra Türkiye’ye dönmediği bilgisi dosyaya yansıdı. Aynı süreçte soruşturma dosyasına giren bir gizli notun ardından yurt dışına çıkmış olması dikkat çekti.

Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de süreç başlatıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Dosyada yeni gözaltılar ve uluslararası boyuta taşınan gelişmeler, soruşturmanın daha da genişleyebileceğine işaret ediyor.