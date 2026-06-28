Son dönemde yatırımcıların güvenli liman arayışının hız kazanmasıyla birlikte altın ve gümüş yeniden piyasaların odağına yerleşti. Finans analisti İslam Memiş, yaptığı değerlendirmelerde hem kısa hem de uzun vadeli beklentilerini paylaşarak yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

Gümüşte Rekor Seviyeler Bekleniyor

İslam Memiş, gümüşün ons fiyatında yükseliş trendinin devam ettiğini belirterek 2026 yılı içerisinde önce 75 dolar, yıl sonuna doğru ise 96 dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade etti. Son aylarda gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğini dile getiren Memiş, yatırımcıların bu piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi kullanımının artması ve küresel talebin güçlenmesinin de gümüş fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığını belirten uzman isim, orta ve uzun vadede gümüşün yatırımcısına önemli fırsatlar sunabileceğini kaydetti.

Gram Altında 8 Bin TL Hedefi Korunuyor

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, gram altında yaşanan kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini ifade etti. 2026 yılı için gram altında 8 bin TL hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirten analist, küresel risklerin derinleşmesi halinde bu seviyelerin de üzerine çıkılabileceğini söyledi.

Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, küresel enflasyon baskıları ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler arasında yer aldığını belirten Memiş, uzun vadeli yatırım stratejisinin önemine dikkat çekti.

Beş Haneli Gram Altın Senaryosu

İslam Memiş, jeopolitik risklerin daha da artması ve küresel ekonomide belirsizliklerin derinleşmesi halinde gram altında beş haneli fiyat seviyelerinin dahi gündeme gelebileceğini dile getirdi. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanmak yerine uzun vadeli planlamalar yapmasının daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Altın-Gümüş Rasyosu Yakından İzlenmeli

Memiş'in yatırımcılar için dikkat çektiği bir diğer önemli konu ise altın-gümüş rasyosu oldu. Rasyonun 70 seviyesinin altına gerilemesi halinde portföy dağılımlarının yeniden gözden geçirilebileceğini belirten uzman isim, bu dengenin yatırımcılara önemli fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Uzmanlardan Temkinli Yatırım Uyarısı

Uzmanlara göre, merkez bankalarının rezerv politikaları, küresel enflasyon, faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler önümüzdeki dönemde de altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Analistler, yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmalara karşı kendi risk profillerini dikkate alarak hareket etmeleri ve yatırım kararlarını uzun vadeli bir bakış açısıyla vermeleri gerektiğini belirtiyor.

İslam Memiş'in değerlendirmeleri, özellikle güvenli liman arayışındaki yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, önümüzdeki aylarda değerli metal piyasalarında yaşanacak gelişmelerin yatırım kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.