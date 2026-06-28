Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iktidardaki Sırp İlerleme Partisinin (SNS) başkent Belgrad'da düzenlediği geniş katılımlı mitingde siyasi geleceğine ilişkin kritik kararını kamuoyuyla paylaştı. Sırbistan Ulusal Meclisi önünde toplanan kalabalığa seslenen Vucic, birkaç hafta daha görevini sürdürüp ardından istifa edeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre, 200 binden fazla kişinin katıldığı etkinlik "Sırbistan-Tek Aile" sloganıyla gerçekleştirildi. Mitingde yaptığı konuşmada herkese teşekkür eden Vucic, hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmemesi gerektiğini vurguladı. Erken seçim tarihini yakın zamanda duyuracağını belirten Sırp lider, oluşturulacak yeni siyasi listenin "Birleşmiş Sırbistan" adını taşıması gerektiğini ifade etti. Konuşmasında ülkesinin dış politikasına da değinen Vucic, Çin ve Rusya ile geleneksel dostluk ilişkilerini korurken askeri tarafsızlık ilkesinden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin daha hızlı ilerlemesi yönündeki temennisini yineledi.

VUCİC'İN YENİ HEDEFİ NE OLACAK?

Geçtiğimiz 11 Haziran'da yaptığı açıklamalarda cumhurbaşkanlığı görevini bırakıp başbakan adayı olma ihtimalini değerlendirdiğini belirten Vucic'in bu hamlesi, ülke siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olarak nitelendiriliyor. İstifa kararının, iktidardaki konumunu başbakanlık makamında yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, başkentteki geniş katılımlı mitingde sahneye çıkarılan insansı robotların geleneksel yelek ve şapkalar giyerek akordeon eşliğinde Sırbistan halk oyunları sergilemesi, etkinlikte dikkat çeken ilginç detaylar arasında yer aldı.