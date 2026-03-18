Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Petrol fiyatları, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmelerin piyasadaki yönü belirleyeceğini söyleyen Memiş, yatırımcıların özellikle kritik eşiklere odaklanması gerektiğini belirtti.

Son günlerde ons altın neden düşüyor, altın fiyatları düşecek mi ve gram altın 2026’da ne olur soruları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Altın piyasasında yaşanan son dalgalanmayı değerlendiren İslam Memiş, kısa vadede belirsizliğin sürdüğünü ancak uzun vadeli görünümde altının hâlâ güçlü bir yatırım aracı olarak öne çıktığını ifade etti.

PETROL VE DOLAR BASKISI ALTINI ZORLUYOR

Memiş’e göre son dönemde altın fiyatları üzerinde en büyük baskıyı dolar endeksindeki güçlenme ve petrol fiyatlarındaki yükseliş oluşturuyor. Özellikle Brent petrolün 100 doların üzerinde kalması, küresel piyasalarda enflasyon ve risk algısını yeniden öne çıkarırken, bu durum altın fiyatlarında sert ve yönsüz hareketlere neden oluyor.

Piyasada konuşulan temel başlıklardan biri de şu: Petrol yükselirse altın düşer mi? Memiş, bu soruya tek yönlü bir yanıt vermek yerine iki ayrı senaryo üzerinden yaklaşıyor. Çünkü burada sadece petrol değil, savaşın süresi, doların gücü ve merkez bankalarının duruşu da devreye giriyor. Yani iş tek kalemde çözülmüyor.

ALTINDA 4.600 DOLAR MI, 5.600 DOLAR MI?

İslam Memiş’in değerlendirmesinde öne çıkan en önemli eşikler ons altında 4.600 dolar ve 5.600 dolar seviyeleri oldu. Memiş, petrol fiyatlarında çok sert bir yükseliş yaşanması halinde ons altında aşağı yönlü baskının artabileceğini, bu tabloda 4.600 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Buna karşılık jeopolitik tansiyonun düşmesi, savaş riskinin azalması ve petrol fiyatlarının gevşemesi halinde ons altının yeniden yukarı yönlü hareketlenebileceğini belirten Memiş, bu senaryoda 5.600 dolar seviyesinin konuşulabileceğini ifade etti.

Bu nedenle piyasada şu an tek bir yön beklentisinden çok, iki ayrı olasılığın fiyatlandığı bir dönem yaşanıyor. Memiş de risk dağılımını kabaca yarı yarıya görüyor.

5.000 DOLARIN ALTI FIRSAT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Uzman isme göre ons altında 5.000 doların altına yaşanabilecek geri çekilmeler, özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bölgeler arasında bulunuyor. 4.900, 4.850 ve 4.800 dolar civarındaki sarkmaların kalıcı bir çöküşten çok, alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşü öne çıkıyor.

Altın yatırımında uzun vadeli alım fırsatı arayanlar için bu mesaj önemli. Çünkü Memiş, mevcut fiyatların bile ilerleyen döneme göre ucuz kalabileceğini savunuyor.

Bazen piyasada en çok gürültü düşüşte çıkıyor. Ama herkesin satış konuştuğu yerde bazı yatırımcılar tam tersine ekranı biraz daha dikkatli izliyor.

GRAM ALTIN İÇİN 2026 TAHMİNİ

Türkiye’de küçük yatırımcının en çok takip ettiği başlıklardan biri olan gram altın ne olur 2026 sorusuna da değinen Memiş, gram altın tarafında aşağı yönlü alanın sınırlı kaldığını düşünüyor.

Uzman ismin öne çıkardığı beklentilere göre:

7.000 TL altı seviyelerinin kalıcı olması beklenmiyor. İlk aşamada 8.000 ila 9.000 TL bandı gündemde kalırken, devamında 10.000 TL seviyesi orta vadeli hedef olarak masada duruyor.

Bu tablo, özellikle Türkiye’de enflasyon karşısında birikimini korumaya çalışan yatırımcı açısından dikkat çekiyor. Alanya’da da Antalya’da da vatandaşın baktığı şey aynı: Elindeki para eriyor mu, birikim biraz olsun yerinde kalıyor mu. Altın ilgisi biraz da buradan geliyor.

YATIRIMCI NEYE DİKKAT ETMELİ?

Altın piyasasında bundan sonraki süreçte belirleyici başlıklar; petrol fiyatları, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, dolar endeksi ve merkez bankalarının faiz politikaları olacak. Bu nedenle uzmanlar, kısa vadeli sert hareketlerde panikle değil, risk yönetimiyle hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Memiş’in mesajı net: Altında yön arayan yatırımcı, sadece bugünkü fiyatı değil; küresel riskleri, enerji maliyetlerini ve doların seyrini birlikte okumalı. Çünkü önümüzdeki dönemde tek bir manşet bile fiyatları hızla değiştirebilir. Ve sonra...

Kaynak: Reuters, Bloomberg HT, İslam Memiş’in piyasa değerlendirmeleri