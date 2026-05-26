ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın güney bölgelerinde yer alan askeri tesislere ve deniz unsurlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

CENTCOM

Sözcüsü Tim Hawkins'in Fox News'e yaptığı açıklamaya göre, ABD birliklerini korumak amacıyla düzenlenen saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait mayın döşeyen tekneler ve füze üsleri hedef alındı. Operasyonun tamamen kendini savunma maksadıyla yapıldığı vurgulandı.

Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre, Hürmüz Boğazı çevresinde mayın döşeme faaliyeti yürüten iki tekne vuruldu. Ayrıca İran güçlerinin Amerikan savaş uçaklarına karadan havaya füze fırlatması üzerine bölgedeki bir füze üssünün de imha edildiği bildirildi. ABD'li yetkililer, bu müdahalenin mevcut ateşkesin tamamen bittiği anlamına gelmediğini ve askeri hareketliliğin şimdilik durduğunu ifade etti.

BENDER ABBAS VE ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK

Operasyonların merkezinde stratejik öneme sahip Bender Abbas liman kenti ile Cask ve Sirik bölgeleri yer aldı. İran basınına yansıyan haberlerde, bu kentlerde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğu aktarıldı. Bazı yerel kaynaklar, vurulan noktalar arasında sivil alanların da bulunduğunu öne sürerek Washington yönetimini ateşkes şartlarını ihlal etmekle suçladı.

ABD İÇİN HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN KRİTİK?

Küresel petrol ticaretinin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı, uluslararası enerji güvenliği açısından stratejik bir konumda bulunuyor. Bu bölgede ticari gemilerin geçişini tehlikeye atacak olası bir mayınlama faaliyeti, yalnızca askeri bir tehdit değil, aynı zamanda küresel ekonomiye yönelik bir müdahale olarak değerlendiriliyor. ABD ordusunun bölgedeki devriye ve savunma operasyonlarının temelinde, bu uluslararası ticaret yolunun açık tutulması yatıyor.