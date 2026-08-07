Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, bankanın ikinci yüzyıl vizyonu kapsamında üst düzey bir görev değişikliğine imza attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, 2021 yılından bu yana genel müdürlük görevini yürüten Hakan Aran 31 Ağustos 2026 tarihinde görevinden ayrılacak. Aran'ın yerine 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla H. Cahit Çınar atanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) gerekli izinlerin alınmasının ardından görevi devralacak olan Çınar'ın ataması, bankanın finans ve sanayi alanlarındaki rekabet gücünü artırma hedefini taşıyor. Öte yandan, Adnan Bali'nin Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edeceği açıklandı.

HAKAN ARAN ŞİŞECAM'IN BAŞINA GEÇİYOR

İş Bankası'nın ikinci yüzyılına giriş sürecini yöneten Hakan Aran, kariyerine Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek. Aran'ın, dört kıta ve on üç ülkede üretim yapan Şişecam'ın küresel büyüme stratejisine yön vermesi planlanıyor. Bu hamle, İş Bankası Grubu'nun yapay zeka çağının fırsatlarını değerlendirme ve iştiraklerindeki verimliliği artırma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

CAHİT ÇINAR'IN 35 YILLIK BANKACILIK KARİYERİ

Yeni Genel Müdür H. Cahit Çınar, yirmi beş yılı yöneticilik olmak üzere toplam otuz beş yıllık bankacılık tecrübesiyle dikkat çekiyor.

1967

Ankara doğumlu olan Çınar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezuniyetinin ardından 1991 yılında İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak iş hayatına atıldı.

Kredi tahsis, iştirak yönetimi ve strateji alanlarında uzmanlaşan Çınar, süreç içerisinde Almanya merkezli İşbank AG'nin ve Trakya Yatırım Holding'in genel müdürlüğü görevlerini de üstlendi. Halihazırda İş GYO, İş Enerji ve Maxi Digital GmbH yönetim kurulu başkanlıklarını yürüten Çınar, eylül ayında yeni görevine resmen başlayacak.