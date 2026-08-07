Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün kendisi için planladığı ayrılık seremonisine katılmayacak. Kulüp, 8 Ağustos'ta Villarreal ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Icardi'yi davet etti ancak oyuncu bu daveti kabul etmedi.

Mauro Icardi (Arşiv)

ICARDI DAVETE OLUMLU DÖNÜŞ YAPMADI

Galatasaray'ın ayrılık seremonisi için yaptığı davete Icardi cephesinden olumlu geri dönüş gelmedi. Oyuncunun, Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili kırgınlığı bulunduğu öğrenildi.

Icardi bu nedenle Villarreal karşılaşması öncesinde yapılması planlanan organizasyona katılmama kararı aldı.

ÖZBEK SEREMONİ PLANINI AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Mauro Icardi için bir ayrılık seremonisi planladıklarını belirtti. Sarı-kırmızılı kulübün davetine rağmen Icardi'nin organizasyonda yer almayacağı netleşti.

VILLARREAL MAÇI ÖNCESİNDE PLANLANDI

Galatasaray, Villarreal ile 8 Ağustos 2026 tarihinde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Icardi için düşünülen ayrılık seremonisinin de bu karşılaşma öncesinde gerçekleştirilmesi planlandı.

YENİ TAKIMI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği ise henüz belli olmadı. Oyuncu yeni kulübünü şu ana kadar belirlemedi.