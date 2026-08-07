İstanbul'da bir Kur'an (hafızlık) kursunda çekildiği belirtilen görüntüler, 7 Ağustos 2026'da sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti. Görüntülerde kurs eğitmeninin, ezber dersini okuyamadığı öne sürülen 11-12 yaşlarındaki erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi.

ŞİDDET İDDİASI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde eğitmenin öğrencinin başına art arda vurduğu, yüzüne tokat attığı ve elindeki rahleyi öğrenciye doğru fırlattığı anların yer aldığı öne sürüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, görüntülerdeki eğitmenin bulunması ve olayın açıklığa kavuşturulması yönünde çağrıda bulundu.

RESMİ TEYİT BULUNMUYOR

Olayla ilgili gözaltı, tutuklama veya başlatılmış bir soruşturmaya ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Görüntülerde yer alan kişinin kimliğine ilişkin de teyit edilmiş bir açıklama paylaşılmadı.