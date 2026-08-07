Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), şebeke altyapısının güçlendirilmesi ve yaz dönemindeki yoğun kullanıma dayanıklılığın artırılması amacıyla 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulayacağını duyurdu. Yatırım, bakım ve deplase çalışmaları kapsamındaki kesintiler genel olarak 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ALANYA'DA ETKİLENECEK MAHALLELER

Beyreli, Fakırcalı, Mahmutlar, Yaylakonak, Yaylalı, İmamlı ve Şıhlar mahalleleri ile bağlı yaylalar (Beyreli, Cindi, Avla, Boyalı, Gödüre, Çayarası) kesinti kapsamında yer alıyor.

Sarıpınar, Solaklı ve Yenialiler mahalleleri ile Aksu Sokak ve Demirçayırı Sokak çevresinde de elektrik verilemeyecek.

Cumhuriyet ve Cikcilli mahallelerinde Eğriköprü, Turunç, Saraybeleni, Limon Sokak, Uçak Çıkmazı Sokak, 106 ve 229. sokaklar ile Hacıbaba Caddesi çevresi kesintiden etkilenecek.

Çamlıca, Konaklı (Kanal Sokak), Payallar (14108 ve 14109 sokaklar), Demirtaş (Antalya-Mersin Caddesi), Kargıcak (Kaplanlar ve Sahil), Seki, İsbatlı (Karataş Mevkii) ve İshaklı mahalleleri de programda bulunuyor.

DİĞER İLÇELERDEKİ KESİNTİ PROGRAMI

Gazipaşa: Göçük, Güneyköy, Muzkent, Yakacık, Zeytinada ve Aydıncık.

Kepez: Çamlıbel, Esentepe, Duacı, Odabaşı, Göksu ve Fabrikalar mahallelerinde belirli sokaklar.

Aksu: Kemerağzı Mahallesi (1018, 1019, 1020 sokaklar ve tesisler bölgesi).

Döşemealtı: Altınkale Mahallesi (5341, 5424, 5426 sokaklar ve Balaban bölgesi).

Finike: Arif Mahallesi.

Kaş: Gökçebük Mahallesi Hacıoğlan bölgesi (09.30-16.30 saatleri arasında).

KESİNTİLERİN NEDENİ

Kesintiler; yatırım, bakım ve deplase çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. AEDAŞ, çalışmaların şebeke altyapısını güçlendirmeye ve yaz dönemindeki yoğun kullanıma karşı dayanıklılığı artırmaya yönelik olduğunu belirtti.

VATANDAŞLARA UYARI

Kesinti sonrasında yaşanabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı vatandaşların hassas elektronik cihazlarını prizden çekmeleri öneriliyor. İşletmelerin ise jeneratör bakımlarını gözden geçirmesi tavsiye ediliyor.