Alanya'nın Fakırcalı Mahallesi’nde meydana gelen olay, kırsal bölgelerde sıkça yapılan ağaç kesim çalışmalarının ne kadar riskli olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Telat Öztürk, özel bir arazide yürütülen kesim sırasında üzerine devrilen ağaç nedeniyle hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, M.Ö.’ye ait arazide gerçekleşti. Ağaç kesimi yaptığı sırada dengesini kaybeden ağacın yön değiştirmesi sonucu Telat Öztürk ağacın altında kaldı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge güvenlik çemberine alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ARAZİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından arazi sahibi M.Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın nasıl gerçekleştiği, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığı ve olası ihmal durumları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Telat Öztürk’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer, Alanya’da ağaç kesimi sırasında meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.