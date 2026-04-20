Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, okul yönetiminin aylar önce neden değiştirildiği netleşti. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, okul müdürü ve iki müdür yardımcısı hakkında öğrenci notlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma yürütüldü.

İddialara göre, söz konusu yöneticiler aynı okulda eğitim gören kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını haksız şekilde yükseltti. Durumu fark eden öğretmenlerin şikayeti üzerine Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından inceleme başlatıldı ve bir ön rapor hazırlandı.

ADLİ SÜREÇ VE YENİ ATAMALAR

Müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda, okul müdürü ve iki müdür yardımcısının yöneticilik görevlerine son verilerek farklı okullara öğretmen olarak atamaları gerçekleştirildi. Ayrıca, iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve adli sürecin devam ettiği açıklandı. Eğitim mevzuatına göre, idari makamların bu tür usulsüzlük iddialarında adli soruşturma sonuçlanmadan tedbiren görev yeri değişikliği yapması standart bir prosedür olarak uygulanıyor.

Aynı dönemde iki öğretmenin başka okullara gönderilmesinin ise rutin bir norm fazlası uygulaması olduğu belirtildi. Yetkililer, bu işlemin Türkiye genelindeki olağan atama takviminin bir parçası olduğunu vurguladı.

KATLİAMIN GÖLGESİNDE KALAN DEĞİŞİKLİK

Ayser Çalık Ortaokulu, 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin evde bulunan babasına ait 5 adet silahla düzenlediği ve biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı saldırıyla gündeme gelmişti. Olayın ardından saldırganın babası Uğur Mersinli tutuklanmıştı. İYİ Parti tarafından liyakat tartışmalarıyla gündeme taşınan yönetim değişikliğinin, aslında bu silahlı saldırıdan tamamen bağımsız bir not usulsüzlüğü soruşturmasına dayandığı anlaşıldı.

ALANYA EĞİTİM CAMİASINDA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un da görevinden ayrıldığı bildirildi.