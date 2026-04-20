Sosyal medya platformu TikTok üzerinden "Karagül" kullanıcı adıyla yayın yapan M.C., açtığı canlı yayın esnasında bir başka kadına bıçaklı saldırıda bulundu. Aktarılan bilgilere göre, şüpheli bir eliyle telefonu tutarken diğer eliyle eylemini gerçekleştirdi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, M.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırı anında yayının kesilmemesi ve şiddet eyleminin anbean takipçilere aktarılması dikkat çekti. Bu süreçte bazı izleyicilerin platform üzerinden dijital hediye göndermeye devam etmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Şüphelinin, polis aracına bindirildiği anlarda dahi canlı yayını sürdürdüğü bildirildi. Yaralanan mağdurun sağlık durumuna ilişkin incelemelerin ise devam ettiği öğrenildi.

GEÇMİŞTE ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Şüpheli M.C.'nin ismi daha önce de çeşitli iddialarla gündeme gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen önceki bir soruşturma kapsamında, şiddet iddiaları üzerine şüphelinin 3 çocuğu devlet korumasına alınmıştı. Bu sürecin ardından M.C.'nin Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirilmiş ve platformlardaki faaliyetleri incelemeye tabi tutulmuştu.

DİJİTAL GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Ulusal çapta tepki toplayan bu tür sosyal medya şiddet olayları, Alanya kamuoyunda da dijital güvenlik ve ebeveyn denetimi konularındaki hassasiyeti artırıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun kullandığı platformlardaki denetimsiz yayınlar, yerel düzeyde siber farkındalık çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Uzmanlar, platformların şiddet içeriklerine anlık müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.