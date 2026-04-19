TGRT Haber ekranlarında yayınlanan programda Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosya yeniden gündeme taşındı. Programda konuşan gazeteci Fatih Atik, olayın seyrine ilişkin çarpıcı iddialar dile getirdi.

Atik, Doku’nun Tunceli’de aranması sürecinde, dosyada adı geçen şüpheliye yönelik işlemlerin tartışmalı olduğunu öne sürerek, “Gülistan Tunceli’de aranırken, dönemin valisinin zanlıyı Alanya’da sakladığı” yönünde iddialar bulunduğunu ifade etti. Atik şunları söyledi:

"Zeynel uçaktan indiğinde, VIP geçişten alarak Antalya Havalimanı şubesine getirmişler. Polis ekibi alarak 5 yıldızlı otele götürerek kayıtları da yapılmadan 3 ay konaklatmışlar. Bu otelde misafirleri, eşleri ve komşularıyla birlikte kalmışlar.Kendilerinin otelde korumalığını yapan Tunceli'de görevli olan Ertuğrul Müdür de aynı şekilde otelde kalmış.

Ertuğrul Müdür, "Kargaşa var, Vali bey burada kalacağınızı söyledi" diyormuş. Eski sevgili, zanlı Zeynel'in otelin dışına çıkmasına hiç izin verilmiyormuş. Bir kere traş olması gerektiğinde korumalar eşliğinde Zeynel'i berbere götürmüşler. Zeynel'in telefonunu da Antalya emniyetinden gelip almışlar."

Yayında, olayın ilk günlerinden itibaren yürütülen arama çalışmaları ve güvenlik birimlerinin yaklaşımı da eleştiri konusu oldu. Programda yapılan değerlendirmelerde, dosyanın aydınlatılamamış olmasının kamuoyunda ciddi soru işaretleri yarattığı vurgulandı. Atik sözlerine şu şekilde devam etti:

"Olay Tunceli yaşanıyor. Bunlar Antalya'da 5 yıldızlı otelde saklanıyor ve Valinin emriyle. Olacak iş değil. Daha devamı da var. Engin Yücel'in Alanya'ya tayinini çıkarıyor. 3 ay sonra Yücel'in tayini çıkıyor. Otelde kalmayayim artık ev tutayim dediğinde ise kendisine eve gidebilirsin ama Zeynel otelde kalmaya devam edecek denmiş. Cinayetin bir numaralı şüphelisi Antalya'da 5 yıldızlı otelde vali ve polis tarafından saklanmış. Böyle şey olabilir mi?"

Bu anlatılanların programda henüz iddia olduğunun altı çizilirken eğer doğruysa bir şehrin valisinin kusursuz cinayet işlemek için elleriyle çabaladığını gösterir dendi. Konuşmalarda ayrıca olayın tüm yönleriyle yeniden incelenmesi gerektiği ifade edildi.