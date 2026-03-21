İSTİHBARAT BİLGİSİYLE GELEN UYARI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in İran’ın altyapısını hedef alan bir saldırı planladığına ilişkin istihbarat aldıklarını açıkladı.

“MİSİLLEMEDE KISITLAMA OLMAZ” MESAJI

Arakçi, söz konusu saldırının gerçekleşmesi halinde İran’ın vereceği karşılıkta “hiçbir kısıtlama” uygulayamayacağını belirtti. Açıklamasında, olası bir misillemenin yalnızca İsrail’i değil, ABD’yi de kapsayacağını ifade etti.

BÖLGEDE GERİLİMİ YÜKSELTEN ÇIKIŞ

İranlı bakanın bu mesajı, İran’ın altyapısına yönelik olası bir hamlenin bölgesel dengeleri sarsabilecek bir karşılıkla sonuçlanabileceği uyarısı olarak değerlendiriliyor. Gelişmeler, Alanya’da da yakından izlenen bölgesel güvenlik gündeminde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.