İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında yeni bir operasyona imza attı. Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İran üzerinden Türkiye'ye yönelik büyük çaplı bir uyuşturucu sevkiyatı hazırlığı tespit edildi.

Sistematik olarak yürütülen takip sonucunda peş peşe üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Sınırdan geçiş yapmaya hazırlanan uzun araçlarda yapılan aramalarda toplam 210 kilogram eroin maddesi bulundu. Sevkiyatın Türkiye sınırından içeri girmesine fırsat verilmeden rotanın deşifre edildiği açıklandı.

KÜRESEL ŞEBEKENİN 4 ÜYESİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu maddeleri yurda sokarak iç piyasaya sürmeyi planlayan küresel bir şebekenin üyeleri de yakalandı. Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOĞU VE BATI ROTALARINA EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Son dönemde güvenlik güçlerinin uluslararası uyuşturucu ağlarına yönelik baskısı dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Kanarya Adaları çıkışlı deniz yoluyla yapılan kokain sevkiyatının engellenmesinin ardından, bu kez doğu sınırındaki kara yolu ağının kesilmesi, emniyet birimlerinin farklı rotalardaki kaçakçılık girişimlerine karşı çok yönlü bir strateji izlediğini gösteriyor.