Alanya ilçesinde yer alan Yeniköy ile Paşaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda gece saat 02.00 sıralarında alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, bölgeye hızla Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Gece karanlığında başlayan yangına, çok sayıda arazöz ile hızlıca müdahale gerçekleştirildi. Sahadaki ekiplerin aktardığına göre, alevlerin daha geniş alanlara sıçramasını önlemek amacıyla gece boyunca kesintisiz bir çalışma yürütüldü.

SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINDA

Orman ekiplerinin yürüttüğü yoğun çabalar gün ağarırken sonuç verdi. Sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangın bölgesinde, olası bir yeniden alevlenmenin önüne geçmek için detaylı soğutma çalışmaları yapıldı.

BÖLGEDE ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ NEDİR?

Yeniköy ve Paşaköy gibi yoğun orman dokusuna sahip mahallelerde gece saatlerinde başlayan yangınlara hızlı müdahale edilmesi, olası büyük çevre felaketlerinin önüne geçilmesinde kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, ormanlık alanların yakınında yaşayan vatandaşların en ufak bir dumanı bile zaman kaybetmeden yetkililere bildirmesinin, yeşil alanların korunması adına hayati önem taşıdığını belirtiyor.