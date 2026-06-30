Simge Barankoğlu, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevi'nden 1 Haziran itibarıyla tahliye edildiğini ve sosyal medya hesaplarında köklü bir temizliğe gittiğini açıkladı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, şubat ayında yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında cezaevine gönderilen fenomen isim, özgürlüğüne kavuşmasının ardından takipçilerine yönelik bir durum değerlendirmesi yaptı. Dört aylık tutukluluk sürecinin bittiğini belirten Barankoğlu, dijital varlığını tamamen yeniden şekillendirme kararı aldı.

400 GÖNDERİYİ NEDEN SİLDİ?

Sosyal medya profilinde yer alan toplam 490 paylaşımın yaklaşık 400'ünü yayından kaldıran Barankoğlu, bu hamlesinin gerekçesini hukuki risklerden uzaklaşmak olarak açıkladı. Müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirilebilecek tüm içeriklerini temizlediğini ifade eden fenomen, takipçi ve arkadaş listesinde de ciddi bir ayıklama yaptığını dile getirdi.

FENOMENLERİN DİJİTAL TEMİZLİK EĞİLİMİ

Son dönemde Türkiye'de sosyal medya fenomenlerine yönelik artan hukuki denetimler ve müstehcenlik soruşturmaları, dijital içerik üreticilerini yasal sınırlar konusunda daha temkinli davranmaya itiyor. Barankoğlu'nun cezaevi sonrası aldığı bu radikal karar, adli süreç geçiren fenomenlerin dijital ayak izlerini yasal mevzuata uygun hale getirme eğiliminin güncel bir örneği olarak öne çıkıyor.

Gelecek planlarına dair henüz net bir yol haritası çizmediğini vurgulayan Barankoğlu, bundan sonraki süreçte hesabını yalnızca sıradan günlük fotoğraflar paylaşmak amacıyla kullanacağını belirtti. Abonelik sistemindeki özel içeriklerini de tamamen sildiğini duyuran isim, geçmişteki tartışmalı paylaşım tarzına kesinlikle geri dönmeyeceğinin altını çizdi.