İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kurban Bayramı ve Hac dönemi dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda Orta Doğu'daki güç dengelerine dair değerlendirmelerde bulundu. İletilen mesajda, İslam ülkeleri arasında dostluk ve ortak hareket etme vurgusu öne çıktı.

ABD'NİN BÖLGESEL KONUMU

Aktarılan bilgilere göre Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki eski gücünü kaybettiğini savundu. Sürecin geriye döndürülemeyeceğini ifade eden İran lideri, bölge topraklarının artık Amerikan üsleri için bir kalkan işlevi görmeyeceğini dile getirdi. Açıklamada, ABD'nin her geçen gün önceki nüfuzundan daha da uzaklaştığı ve bölgede yeni bir askeri üs kurmasının artık mümkün olmadığı iddia edildi.

İRAN'IN BÖLGESEL STRATEJİSİ NE YÖNDE İLERLİYOR?

Tahran yönetiminin uzun süredir Orta Doğu'daki yabancı askeri varlığı sonlandırma yönünde bir dış politika izlediği biliniyor. Özellikle son yıllarda yaşanan bölgesel gerilimlerin ardından İran, komşu devletlerle diplomatik ilişkileri sıkılaştırarak ABD'nin askeri ve siyasi etkisini kırmayı hedefliyor. Hamaney'in mesajındaki ortak kapasite ve çıkar vurgusu da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL HAKKINDAKİ İDDİALAR

Yayımlanan metnin son bölümünde ise İsrail'in durumuna değinildi. Hamaney, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını öne sürerek, İslam dünyasının sorunlarının çözümünde bölgesel hükümetlerin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.