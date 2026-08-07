Rusya’daki bir su parkında Müslüman bir kadının kıyafeti nedeniyle başka bir ziyaretçinin sözlü tepkisine maruz kaldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kadının yanına gelen erkek ziyaretçinin, “Kıyafetin çocuklarımı korkutuyor” diyerek tesisten ayrılmasını istemesi tepki çekti.

SU PARKINDA KIYAFET TARTIŞMASI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, Rusya’daki bir su parkında yaşandı. Çarşaf giyen Müslüman bir kadın tesiste bulunduğu sırada başka bir ziyaretçi yanına gelerek kıyafetinden rahatsız olduğunu söyledi.

Erkek ziyaretçi, kadının giysisinin çocuklarını korkuttuğunu öne sürerek, “Kıyafetin çocuklarımı korkutuyor. O yüzden buradan çık” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilen tartışmanın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, bir kişinin dini veya kültürel tercihleri nedeniyle hedef alınamayacağını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Görüntülerde tartışmanın taraflar arasında sözlü olarak devam ettiği görülürken, olayın hangi şehirde ve hangi su parkında yaşandığına ilişkin doğrulanmış ayrıntılar kamuoyuna yansımadı.

TESİS YÖNETİMİNİN AÇIKLAMASI MERAK EDİLİYOR

Olayın ardından gözler su parkı yönetimine ve yerel yetkililere çevrildi. Ancak mevcut açık kaynaklarda tesis yönetiminin olayla ilgili resmi bir açıklama yaptığına ya da yetkililer tarafından inceleme başlatıldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgiye ulaşılamadı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerinden yapılan yorumların ötesinde, olayın taraflarının kimlikleri ve tartışmanın öncesinde yaşananlara ilişkin de kesinleşmiş bilgi bulunmuyor.