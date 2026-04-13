Barınaklarda yaşayan hayvanlar, çoğu zaman hayatın kıyısına itilmiş hikâyelerin sessiz kahramanlarıdır. Kimi terk edilmiş, kimi hiç sahiplenilmemiş… Ama hepsinin ortak bir beklentisi var: biraz şefkat, biraz ilgi.

Neredeyse her gün, barınaklarda zor şartlarda yaşamaya çalışan hayvanlara dair bir haber görüyoruz. Aç kalanlar, ihmal edilenler, görmezden gelinenler… Bu canların kime ne zararı var, gerçekten anlamak zor. Bazen okul çevresinde oldukları için toplanıyorlar, bazen bir lokantanın önünde göründükleri için istenmiyorlar. Kimi zaman da sadece “sokakta olmasınlar” denilerek yaşam alanlarından koparılıyorlar. Oysa bu dünya sadece bize ait değil; ama bunu bir türlü kabullenemiyoruz.

Bir yanda “yasaklı ırk” denilerek dışlanan, bu yüzden daha ağır sonuçlarla karşılaşan hayvanlar var. Diğer yanda ise “cins” diye çoğaltılıp alınıp satılanlar… Hevesle sahiplenilen, sonra sorumluluğu ağır gelince gözden çıkarılan o kadar çok hayvan var ki. Başta bir oyuncak gibi seviliyorlar, ama zamanla ilgi azalınca ya da masraflar artınca sokağa bırakılıyorlar.

Yine de her şey karanlık değil. Gerçekten sahiplenen, onları ailesinin bir parçası gören insanlar da var. Hayvanını evladından ayırmayan, zor anlarda önce onu düşünen insanlar… Ama bir de tam tersi var: balkona kapatılan, görmezden gelinen, sadece “var” diye tutulan hayvanlar. Ve çoğu zaman onların sessiz çığlıkları kimseye ulaşmıyor.

Belki de sorun sadece bireylerde değil. Daha derinde, eksik kalan bir şey var. Eğitim önemli, elbette okullarda hayvan sevgisi anlatılmalı. Ama merhamet sadece kitapla öğrenilmiyor ki. İnsan, gördüğüyle, yaşadığıyla öğreniyor.

Keşke her aile zaman zaman bir barınağa gitse… Keşke işletmeler artan yemekleri çöpe atmak yerine bu hayvanlara ulaştırsa, Keşke yazın kavuran sıcağında herkes evinin önüne bir kap su koyabilse…Keşke barınaklar gerçekten “yaşam alanı” olabilse… Ve keşke cezalar gerçekten caydırıcı olsa da kimse bir canlıya zarar vermeyi bu kadar kolay görmese.

Ama bugün hâlâ kötü manzaralarla karşılaşıyoruz. Aç bırakılan, kötü şartlarda yaşamaya zorlanan, istismar edilen hayvanlar… Yağmurda, çamurda hayatta kalmaya çalışanlar… Hepsi gözümüzün önünde.

Aslında bu, sadece hayvanların değil, bizim de sınavımız. Çünkü merhamet, en çok kendini savunamayana gösterildiğinde anlamlıdır. Bir toplumun vicdanı da en çok zayıfa nasıl davrandığıyla ortaya çıkar.

Yasalar, denetimler elbette gerekli. Ama asıl mesele, insanların bakışını değiştirebilmek. Çünkü gerçek değişim, orada başlar.