Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde yer alan bir inşaat şantiyesinde saat 11.30 sıralarında işçiler arasında arbede yaşandı. Yerel kaynakların aktardığına göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen tartışma büyüyerek yaklaşık 20 kişinin karıştığı sopalı ve yumruklu bir kavgaya dönüştü. Olay sonucunda beş işçi çeşitli yerlerinden yaralandı.

AMBULANSTAKİ YARALIYA MÜDAHALE GİRİŞİMİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılardan 52 yaşındaki İkram D.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansa aldı. Bu esnada kavgaya karışan bazı şahısların ambulanstaki yaralıya yeniden saldırmak istemesi alanda gerginliği artırdı. Ambulans şoförü, kapıları içeriden kilitleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı ve olası bir tehlikeyi önledi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Arbede sırasında darbe alan 21 yaşındaki Miraç M., 22 yaşındaki İshak M., 19 yaşındaki Mahsun D. ve 17 yaşındaki Servet D. ise şantiyedeki diğer çalışanların özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Emniyet güçleri, kavgaya karıştığı tespit edilen beş şüpheliyi ifade işlemleri için polis merkezine götürdü.

ŞANTİYE GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Emniyet birimlerinin olayla ilgili başlattığı adli soruşturma devam ediyor. İnşaat sektörünün lokomotif olduğu Alanya gibi bölgelerde de şantiye içi güvenlik tedbirleri ve personel yönetimi konuları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Sektör temsilcileri, çalışma alanlarında yaşanan bu tür toplu asayiş olaylarının iş güvenliği protokollerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.