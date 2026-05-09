İkinci Dünya Savaşı'nda elde edilen 9 Mayıs zaferinin yıl dönümü, Antalya'da ikamet eden Rusya ve eski Sovyet ülkesi vatandaşlarını bir araya getirdi. Belek Turizm Yatırımcıları Birliği bünyesindeki Dinler Bahçesi'nde gerçekleştirilen anma törenine, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik'in yanı sıra çok sayıda öğrenci ve bölge sakini katıldı.

Etkinlik kapsamında, savaşta yaşamını yitiren asker ve sivillerin fotoğraflarından oluşan özel bir sergi ziyarete açıldı. Dinler Bahçesi'nde bulunan cami ve kilisede Hristiyan ile Müslüman katılımcılar tarafından ortak dualar edildi. Törenin ardından, hayatını kaybedenlerin anılarını yaşatmak amacıyla fotoğrafların taşındığı 'Ölümsüzlük Alayı Yürüyüşü' organize edildi.

27 MİLYON KAYIP İÇİN ANMA

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik'in açıklamasına göre, 9 Mayıs zaferi sadece Sovyetler Birliği için değil, dünya tarihi açısından da kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Savaş döneminde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 27 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Vetrik, işgalcilerin eylemlerinin Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi tarafından da tescillendiğini bildirdi. Başkonsolos, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan valilik, emniyet müdürlüğü ve yerel yönetimlere teşekkürlerini iletti.

BÖLGEDEKİ YERLEŞİK YABANCILARIN KÜLTÜREL BAĞLARI

Antalya merkez ve Alanya gibi ilçelerde yoğun olarak yaşayan yerleşik yabancıların bu tür anma programları, bölgedeki çok kültürlü yapının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. İstatistiki verilere göre bölgede on binlerce Rus vatandaşının ikamet ettiği bilinirken, karma evlilikler ve yerleşik düzen, iki toplum arasındaki sosyal bağları güçlendiriyor.

2000 yılından bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Eduant Rus Okulu yöneticisi Zafer Bikkenoğlu da törende yer alarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için bu bayramın kültürel aktarım açısından taşıdığı önemi vurguladı. Bikkenoğlu'nun aktardığına göre, yeni nesillerin tarihi bağlarını koparmaması amacıyla eğitim kurumları da bu anma etkinliklerine aktif katılım sağlıyor.