İngiltere'nin Leicester kentinde, Amazon ormanlarına özgü bir kurbağa türünün zehriyle yapılan detoks seansına katılan 40 yaşındaki Kristian Trend fenalaşarak yaşamını yitirdi. İngiliz polisinin bildirdiğine göre, olayla bağlantılı olarak zehri enjekte ettiği öne sürülen 41 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Yaşam koçu olan ve bir enerji içeceği şirketi yöneten Trend, 23 yaşında atlattığı Burkitt lenfoma kanserinin ardından alternatif sağlık arayışlarına yönelmişti. Annesi Angie Trend, oğlunun seansa arınma amacıyla gittiğini aktardı. Yaşanan bu ölüm, bilimsel dayanağı olmayan alternatif tıp uygulamalarının risklerini yeniden tartışmaya açtı.

KAMBO RİTÜELİ NEDİR VE NASIL UYGULANIYOR?

Kambo, Amazonlarda yaşayan dev yaprak kurbağasının (Phyllomedusa bicolor) savunma mekanizması olarak salgıladığı zehirli bir maddedir. Uygulamayı yapan kişiler, katılımcıların ciltlerinde kızgın bir çubukla küçük yanıklar oluşturarak bu zehri açık yaraya sürüyor. Yaklaşık 15 dakika boyunca kana karışması beklenen madde, vücutta şiddetli kusma, terleme ve ishal gibi reaksiyonlara yol açıyor.

UZMANLARDAN TIBBİ DAYANAKSIZLIK UYARISI

Ritüeli pazarlayanlar, ortaya çıkan şiddetli reaksiyonları toksinlerin atılması olarak yorumluyor. Ancak toksikoloji uzmanı Bryan Kuhn ve King's College Londra'dan Profesör Penny Ward'ın açıklamalarına göre, bu belirtiler vücudun arınması değil, ölümcül bir zehre karşı verdiği hayatta kalma mücadelesidir. Uzmanlar, Kambo'nun kanıtlanmış hiçbir tedavi edici faydası olmadığını, aksine böbrek hasarı, ani kalp ritmi bozuklukları ve ölüme sebebiyet verebileceğini vurguluyor.

BAZI ÜLKELERDE YASAKLI MADDELER LİSTESİNDE

Yöntemin popülerleşmesinde 2024 yılında verdiği bir röportajda ritüeli savunan aktör Orlando Bloom gibi ünlü isimlerin etkisi bulunuyor. Buna karşın, Kambo'nun tehlikeleri nedeniyle hukuki adımlar atan ülkeler de mevcut. Avustralya, 2021 yılında Natasha Lechner adlı bir vatandaşının seans sırasında kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine bu maddeyi yasaklı zehirler listesine dahil etmişti. İngiliz yetkililer de artan vakalar üzerine halkı kamu sağlığını tehdit eden bu tür alternatif terapilere karşı dikkatli olmaya çağırdı.