ABD'nin California eyaletine bağlı Bakersfield kentinde, salı günü yerel saatle 13.00 sıralarında bir banka şubesinde bombalı soygun girişimi ve rehine krizi yaşandı. CNN International'ın aktardığı bilgilere göre, şehir merkezindeki Chase Bank şubesine giren bir şüpheli, çok sayıda kişiyi rehin alarak kendisini binaya kilitledi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen yerel polis ekiplerine FBI ajanları da destek vermeye başladı.

MÜZAKERELER SONUCU İKİ REHİNE KURTARILDI

Kriz müzakere ekiplerinin şüpheliyle telefon üzerinden kurduğu temas sonuç verdi. Bakersfield Polis Çavuşu Eric Celedon, yürütülen görüşmeler neticesinde iki rehinenin serbest bırakıldığını duyurdu. İçeride kalan diğer rehinelerin sağlık durumlarının şu an için iyi olduğunu belirten Celedon, olayı en güvenli şekilde sonlandırmak amacıyla tüm kaynakların seferber edildiğini ifade etti.

Genişletilen güvenlik çemberi kapsamında, banka çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, belediye binası ve polis merkezi gibi yakın yapılar tahliye edildi. Olay yerinden yayın yapan Jacob Davidson, bölgede komuta merkezi kurulduğunu ve acil müdahale için renk kodlu çadırların hazırlandığını bildirdi.

ABD'DE AKTİF TEHDİT PROTOKOLLERİ NASIL İŞLİYOR?

Bakersfield'da uygulanan geniş çaplı tahliye ve acil müdahale çadırı kurulumu, ABD'deki standart aktif tehdit prosedürlerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Yeşil, kırmızı, sarı ve siyah renk kodlu çadırlar, olası bir can kaybı veya yaralanma durumunda olay yerinde hızlı tıbbi sınıflandırma (triyaj) yapılması amacıyla hazır bekletiliyor. Ayrıca kriz anlarında sivil kayıpları önlemek için tehdit merkezine yakın tüm resmi kurumlar prosedür gereği boşaltılıyor.

Süreci yakından takip eden Bakersfield Belediye Başkanı Karen Goh, vatandaşlara çağrıda bulunarak olay yerinden uzak durulmasını istedi. Goh, kolluk kuvvetlerine ve müzakerecilere görevlerini güvenle yapabilmeleri için gerekli alanın sağlanmasının şu aşamada halkın yapabileceği en büyük yardım olacağını vurguladı.