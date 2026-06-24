2026 FIFA

Dünya Kupası L Grubu ikinci hafta karşılaşmasında İngiltere ile Gana milli takımları karşı karşıya geldi. Golsüz tamamlanan mücadelenin ardından her iki takım da puanını 4'e yükselterek gruptaki iddialarını sürdürdü.

HARRY KANE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri İngiliz forvet Harry Kane oldu. Maç boyunca rakip savunma arasında varlık gösteremeyen tecrübeli oyuncu, ilk şutunu ancak ilk yarının uzatma anlarında, 45+4'üncü dakikada çekebildi. İkinci yarıda da ele geçirdiği fırsatları değerlendiremeyen Kane, karşılaşmayı 6.4 gibi düşük bir reytingle tamamladı.

SOSYAL MEDYADA ŞAMAN İDDİALARI GÜNDEMDE

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, daha önce oynanan Panama-Gana maçında da ekranlara yansıyan bir şamanın maç öncesi yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı buldu. Şamanın müsabaka öncesinde dile getirdiği, "Harry Kane'e büyü yapıyorum. Tam sakatlanmayacak ama iyi de oynayamayacak" şeklindeki iddiaları, oyuncunun sahadaki istatistiksel düşüşüyle birleşince taraftarların dikkatini çekti.

Futbolseverler sosyal medya platformlarında ağırlıklı olarak oyuncunun performans düşüklüğünü bu açıklamalara bağlayan yorumlar yaptı. Öte yandan gruptaki puan durumu ve sıralamayı doğrudan etkileyecek olan diğer mücadelede ise Hırvatistan ile Panama karşı karşıya gelecek.