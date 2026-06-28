AK Parti Antalya teşkilatı, gelen acı haberle sarsıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik’in ağabeyi Hasan Çelik, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Hasan Çelik’in vefatı, ailesi, yakınları ve tüm parti camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Acı haberin duyulmasının ardından çok sayıda siyasetçi ve partili, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımlayarak Çelik ailesinin acısını paylaştı.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Antalya Milletvekilimiz Kemal Çelik'in acısını paylaşıyor; ağabeyi Hasan Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Hasan Çelik’e Allah’tan rahmet dileyerek, Milletvekili Kemal Çelik ve ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

73 yaşında hayata gözlerini yuman Hasan Çelik’in cenazesinin, pazartesi günü Serik’te kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi