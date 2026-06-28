MHP Antalya Muratpaşa İlçe Kongresi, 28 Haziran 2026 Pazar günü büyük bir coşku ve geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Şehit aileleri, gaziler, MYK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, KAÇEP başkanları, Ülkü Ocakları mensupları, AK Parti ilçe yönetimi, muhtarlar ve STK temsilcilerinin salonu doldurduğu kongre, adeta bir "kutlu toy" havasında geçti. Kongrenin Divan Başkanlığı görevini yürüten MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, salondaki coşkulu kalabalığa hitap ederek önemli mesajlar verdi.

ANTALYA’YA VEFA VURGUSU VE TEŞKİLATLARA TEŞEKKÜR

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Antalya'nın kendisi için sadece görev yaptığı bir şehir olmadığını, büyük bir vefa ve dava merkezi olduğunu belirtti. Yörük festivallerinden yağlı güreşlere, sivil toplum faaliyetlerinden mahalle ziyaretlerine kadar Antalya'nın her karışında izi olduğunu hatırlatan Yurdakul, "Bugün bu kürsüye yalnızca MHP Genel Başkan Yardımcısı veya Divan Başkanı olarak değil, Antalya’ya vefası olan, bu toprakların hakkını üzerinde taşıyan bir hemşeriniz olarak çıktım. Nasip oldu TBMM’de Antalya’mızı temsil ettim; önce Allah’a, sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye ve tüm Antalya'ya şükranlarımı sunuyorum" dedi. Başbuğ Alparslan Türkeş ve tüm şehitleri rahmetle anan Yurdakul, Ankara'dan ayrılırken MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Antalya’ya gönderdiği muhabbet dolu selamları salondakilere emanet etti.

ESKİ ÜLKÜDAŞLARA "BABA OCAĞINA DÖNÜŞ" ÇAĞRISI

MHP’nin seçimden seçime hatırlanan sıradan bir parti değil, ömürlük bir sadakat ve dava hareketi olduğunu vurgulayan Yurdakul, liderlik çatısı altında fitne ve fesada yer olmadığını ifade etti. Geçmişte aynı safta yürümüş ancak zamanla yolları ayrılmış eski ülküdaşlarına seslenen MHP Genel Başkan Yardımcısı, şu samimi çağrıda bulundu: "Bir zamanlar aynı safta omuz omuza yürüdüğümüz, Ülkü Ocaklarında aynı idealleri paylaştığımız fakat çeşitli sebeplerle darılan, küsen, yolları değişen ama gönlü özlemle tutuşan bütün ülküdaşlarıma sesleniyorum: Kardeşim, artık hasret bitsin, küslükler son bulsun. Gel; baba ocağına, Ülkü Ocaklarına ve davamızın vefalı kucağına dön. Bu kapı sana hiçbir zaman kapanmadı. Ülkücülük kin tutmaz, vefayı bilir. Bugün ayrılık günü değil, dava etrafında yeniden kenetlenme günüdür."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VİZYONU VE CUMHUR İTTİFAKI

Konuşmasında Türkiye'nin stratejik adımlarına ve Cumhur İttifakı'nın kararlı duruşuna da değinen Yurdakul, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı ve devlet politikasına dönüşen "Terörsüz Türkiye" sürecinde çok önemli aşamalar kaydedildiğini belirtti. Bu sürecin son 22 ayda ciddi direnç testlerinden başarıyla geçtiğini, iç cephenin güçlendiğini ve Suriye'nin kuzeyindeki sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü ifade eden Yurdakul, terör defteri tamamen kapandığında 86 milyon vatandaşın derin bir nefes alacağını söyledi. Terörün gölgesi çekildikçe turizm, istihdam, güvenlik ve tarımda bahar havasının estiğini belirten Yurdakul, bu vizyonun Türkiye'yi yeni bir kulvara taşıyacağını vurguladı.

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİ BAŞIMIZIN TACIDIR

Konuşmasının son bölümünde şehit ailelerine ve gazilere şükranlarını sunan Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, bugünkü "Terörsüz Türkiye" hedefinin onların fedakarlıkları sayesinde konuşulabildiğini dile getirdi. Yurdakul, "Şehit ailelerimiz bilsinler ki sizler bu milletin baş tacısınız; kahraman gazilerimiz bu vatanın yaşayan şeref nişanelerisiniz. Biz bu davayı seçim kazanmak veya makam için değil; evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak, bayrağımızı yüceltmek ve Türk milleti için omuzladık" diyerek sözlerini tamamladı. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen MHP Antalya İl Başkanlığına, Muratpaşa İlçe Başkanına, Ülkü Ocaklarına ve tüm partililere teşekkür eden Yurdakul, salonu "Ne Mutlu Türküm Diyene!" sözleriyle selamladı.

Kaynak: Haber Merkezi