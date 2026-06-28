ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından mayıs ayında ipek böceği besleme seti dağıtılarak eğitim verilen Toslak Nebile Hacıkadıroğlu İlkokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleriyle birlikte Sapadere İpekevi’nde misafir edildi. Piknik havasında gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, ipek böcekçiliği sürecini yakından inceleme fırsatı bulurken, eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdiler.

Sapadere’de ipek böcekçiliğinin gelişmesine önemli katkılar sunan ve toplumsal duyarlılığıyla tanınan iş insanı Mehmet Hacıkadıroğlu da etkinlikte misafirleri yalnız bırakmadı. Sapadere Mahallesi’nde hayata geçirilen ipek böcekçiliği projesinin öncülerinden olan Hacıkadıroğlu, ayrıca Sarıveliler’de ipek böcekçiliğinin gelişmesi amacıyla 750 dut fidanı desteğinde bulunmuştu. Annesi adına yaptırılan okulun öğrencileriyle bir araya gelen Hacıkadıroğlu, öğrenciler ve velilerle yakından ilgilendi. Miniklere küçük birer sürpriz de hazırlayan Hacıkadiroğlu, tüm öğrencilere top hediye etti.

Etkinlik kapsamında Sapadere Kanyonu’nu da gezen öğrenciler, bölgenin doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulurken, yörenin kültürel değerlerini daha yakından tanıma imkânı elde etti. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser YİĞİT