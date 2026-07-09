Üretim bantlarındaki kalite sorunlarını yapay zeka ile aşmayı hedefleyen dünyaca ünlü bir otomotiv devi, artan maliyetler üzerine strateji değiştirdi. Şirket yetkililerinin açıklamalarına göre, son üç yıl içinde 350'den fazla emekli ve kıdemli mühendis yeniden işe alındı. Bu geri dönüşün, üretim hatalarını önleyerek 2026 yılında yaklaşık 1 milyar dolarlık maliyet avantajı sağlaması bekleniyor.

Üretim hatlarında binlerce yapay zeka destekli kamera ve otomatik tasarım sistemleri kullanan şirket, başlangıçta beklediği verimi alamadı. Deneyimli çalışanların yıllara dayanan tecrübeleri dijital verilere tam olarak aktarılamadığı için yapay zeka sistemleri kritik kararlarda yetersiz kaldı. Bunun sonucunda üretim hataları, araç geri çağırmaları ve garanti maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandı.

YAPAY ZEKA NEDEN YETERSİZ KALDI?

Şirketin araç donanımı mühendisliğinden sorumlu yöneticisi Charles Poon, sorunun temelinde eksik veri akışının yattığını bildirdi. Poon, geçmişteki uzman bilgi birikiminin yeterince değerlendirilemediğini ve sadece tasarım verilerini algoritmaya yüklemenin kaliteli üretim için yeterli olmadığını aktardı. Dünyaca ünlü şirketin yeni stratejisi, tecrübeli mühendislerin üretim başlamadan önce olası hata noktalarını tespit etmesine dayanıyor.

UZMANLIK VE KURUMSAL HAFIZANIN ÖNEMİ

Sektör uzmanlarına göre bu durum, endüstriyel üretimde yazılı olmayan kurumsal hafıza kavramının algoritmalarla kopyalanamayacağını gösteriyor. Yapay zeka sistemleri yalnızca sayısallaştırılmış verilerle beslenirken, deneyimli mühendislerin sahada karşılaştığı anlık kriz çözümleri ve sezgileri veri tabanlarında yer almıyor. Bu nedenle teknoloji şirketlerinin gelecekte insan uzmanlığını dışlamak yerine, yapay zekayı destekleyici bir yardımcı araç olarak konumlandırması öngörülüyor.

Teknoloji yorumcuları, otomotiv sektöründe yaşanan bu gelişmenin diğer büyük endüstriler için de emsal teşkil edebileceğini öne sürüyor. İnsan deneyiminin ve teknolojik kapasitenin birleştiği hibrit çalışma modellerinin, önümüzdeki yıllarda daha fazla şirketin temel üretim stratejisi haline gelmesi bekleniyor.